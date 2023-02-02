«Здравсити» отрицает утечку данных клиентов

Руководитель онлайн-аптеки «Здравсити» Даурен Абеуов заявил, что информация об утечке базы данных клиентов сервиса не соответствует действительности и носит «провокационный характер». По его словам, первые результаты проверки показывают, что база данных неактуальная.

«Информация о взломе онлайн-сервиса "Здравсити" не соответствует действительности. На текущий момент мы проводим тщательное расследование инцидента. Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер. Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная»,— сказал Даурен Абеуов ТАСС.

Сегодня утром, 2 февраля, Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о том, что в даркнете была выставлена база данных якобы онлайн-аптеки «Здравсити». В утекшей базе содержится 8,9 млн уникальных номеров телефонов и 3,4 млн уникальных адресов электронной почты.

Олеся Павленко