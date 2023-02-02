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Коммерсантъ FM
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В даркнете появилась база предположительно клиентов аптеки «Здравсити»

На теневой форум выставлена на продажу информация из базы данных интернет-аптеки «Здравсити». Об том сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

В даркнете появилась база из 8 936 738 уникальных номеров телефонов и 3 398 814 уникальных адресов электронной почты. Авторы Telegram-канала утверждают, что проверили записи и убедились, что это данные реальных людей.

Утечки данных происходят в российских компаниях регулярно. Недавно в открытом доступе оказалась информация о клиентах «Газпромбанк Инвестиций», включая номера и серии паспортов. Пострадавшими, предположительно, могли стать около 40 тыс. пользователей. Также в конце января была атакована IT-инфраструктура крупного производителя оборудования и софта для автоматизации торговли «Атол». Хакеры могли зашифровать данные компании и запросить у нее выкуп, считают эксперты.

Подробнее о последней утечке — в материале «Ъ» «На "Атол" высадились хакеры».

Дарья Эрозбек

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