Приятная драма

В преддверии сезона гендерных праздников «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых заслуживающих внимания сериалах про новые знакомства и романтические отношения.
«Эмили в Париже»
Самый популярный комедийный сериал 2020 года на Netflix — рассказ о перипетиях американки Эмили (ее играет дочь известного музыканта Фила Коллинза Лили), попавшей на работу в Париж, продлили на третий сезон. Молодая, красивая, модная девушка без семьи и обязательств сама по себе привлекает внимание и, к тому же, создает массу забавных ситуаций — в этом сериале полно места для секса и романтики.
Кадр из сериала «Эмили в Париже», Люсьен Лавискаунт, Лили Коллинз, Лукас Браво.
Фото: East News
«Бриджертоны»
Всем, кто любит костюмированные драмы про эпоху Регентства в Англии — вам сюда. Легкое, красивое повествование, когда герои живут в исторических интерьерах и носят соответствующую времени одежду, но все это на современный лад. Потому что то, как ищут любовь члены семьи Бриджертонов, совсем не похоже на наши представления о том, как вели себя люди в ту эпоху — смелые и дерзкие кадры и перипетии отношений главных героев уже привлекли к сериалу армию поклонников.
Кадр из сериала «Бриджертоны», Симона Эшли и Джонатан Бейли.
Фото: East News
«Нормальные люди»
Экранизация романа-бестселлера Салли Руни рассказывает историю любви молодых людей из маленького городка в Ирландии. Дебютная работа актера Пола Мескала привлекла внимание эмоциональным диапазоном актера, не говоря уже о его сексуальной привлекательности.
Кадр из сериала «Нормальные люди», Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескаль.
Фото: East News
«Половое воспитание»
Когда сын сексопатолога Отис (Аса Баттерфилд) решает открыть в школе подпольную клинику сексотерапии с со своей одноклассницей; он использует свои личные знания, чтобы помочь друзьям в их отношениях и в конечном итоге помогает сам преодолевает собственные сексуальные проблемы. Кстати, маму его играет Джиллиан Андерсон — и ее жизнь, ее отношения с мужчинами становятся второй линией повествования сериала, как раз для родительской аудитории.
Кадр из сериала «Половое воспитание», Нкути Гатва, Коннор Суинделлс, Мими Кин.
Фото: East News
«Ты»
Актер Пенн Бэджли, который оказался той самой сплетницей из сериала «Сплетница», сыграл Джо Голдберга, управляющего книжного магазина в Нью-Йорке. И эта роль человека, готового буквально на все, чтобы привязать к себе любимого человека — достойна всяческих похвал. Сериал непростой, многослойный, но очень увлекательный, и поговаривают, что в третьем сезоне Джо из хищника превратится в жертву. Очень хочется это увидеть.
Кадр из сериала «Ты», Пенн Бэджли и Элизабет Лэйл.
Фото: East News
«И просто так»
Сериал для всех любителей романтики постарше — интересно наблюдать за жизненными коллизиями повзрослевших Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббсы (в этот раз обошлось без Саманты Джонс). Из последних новостей — участие в проекте актера Джона Корбетта (в первой версии сериала он играл Эйдана Шоу), который (по слухам) снова станет любовью и «тем самым парнем» Кэрри.
Кадр из сериала «И просто так», Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер
Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images