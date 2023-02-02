Приятная драма

В преддверии сезона гендерных праздников «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых заслуживающих внимания сериалах про новые знакомства и романтические отношения.

«Эмили в Париже»

Самый популярный комедийный сериал 2020 года на Netflix — рассказ о перипетиях американки Эмили (ее играет дочь известного музыканта Фила Коллинза Лили), попавшей на работу в Париж, продлили на третий сезон. Молодая, красивая, модная девушка без семьи и обязательств сама по себе привлекает внимание и, к тому же, создает массу забавных ситуаций — в этом сериале полно места для секса и романтики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Эмили в Париже», Люсьен Лавискаунт, Лили Коллинз, Лукас Браво.

Фото: East News Кадр из сериала «Эмили в Париже», Люсьен Лавискаунт, Лили Коллинз, Лукас Браво.

Фото: East News

«Бриджертоны»

Всем, кто любит костюмированные драмы про эпоху Регентства в Англии — вам сюда. Легкое, красивое повествование, когда герои живут в исторических интерьерах и носят соответствующую времени одежду, но все это на современный лад. Потому что то, как ищут любовь члены семьи Бриджертонов, совсем не похоже на наши представления о том, как вели себя люди в ту эпоху — смелые и дерзкие кадры и перипетии отношений главных героев уже привлекли к сериалу армию поклонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Бриджертоны», Симона Эшли и Джонатан Бейли.

Фото: East News Кадр из сериала «Бриджертоны», Симона Эшли и Джонатан Бейли.

Фото: East News

«Нормальные люди»

Экранизация романа-бестселлера Салли Руни рассказывает историю любви молодых людей из маленького городка в Ирландии. Дебютная работа актера Пола Мескала привлекла внимание эмоциональным диапазоном актера, не говоря уже о его сексуальной привлекательности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Нормальные люди», Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескаль.

Фото: East News Кадр из сериала «Нормальные люди», Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескаль.

Фото: East News

«Половое воспитание»

Когда сын сексопатолога Отис (Аса Баттерфилд) решает открыть в школе подпольную клинику сексотерапии с со своей одноклассницей; он использует свои личные знания, чтобы помочь друзьям в их отношениях и в конечном итоге помогает сам преодолевает собственные сексуальные проблемы. Кстати, маму его играет Джиллиан Андерсон — и ее жизнь, ее отношения с мужчинами становятся второй линией повествования сериала, как раз для родительской аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Половое воспитание», Нкути Гатва, Коннор Суинделлс, Мими Кин.

Фото: East News Кадр из сериала «Половое воспитание», Нкути Гатва, Коннор Суинделлс, Мими Кин.

Фото: East News

«Ты»

Актер Пенн Бэджли, который оказался той самой сплетницей из сериала «Сплетница», сыграл Джо Голдберга, управляющего книжного магазина в Нью-Йорке. И эта роль человека, готового буквально на все, чтобы привязать к себе любимого человека — достойна всяческих похвал. Сериал непростой, многослойный, но очень увлекательный, и поговаривают, что в третьем сезоне Джо из хищника превратится в жертву. Очень хочется это увидеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Ты», Пенн Бэджли и Элизабет Лэйл.

Фото: East News Кадр из сериала «Ты», Пенн Бэджли и Элизабет Лэйл.

Фото: East News

«И просто так»

Сериал для всех любителей романтики постарше — интересно наблюдать за жизненными коллизиями повзрослевших Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббсы (в этот раз обошлось без Саманты Джонс). Из последних новостей — участие в проекте актера Джона Корбетта (в первой версии сериала он играл Эйдана Шоу), который (по слухам) снова станет любовью и «тем самым парнем» Кэрри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «И просто так», Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images Кадр из сериала «И просто так», Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Ирина Кириенко