Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 февраля

10:51. Житель Железногорского района Курской области Николай Федосов погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района. Он проходил службу в ЧВК «Вагнер».

10:40. В Белгороде охват населения средствами оповещения составляет 100%. Об этом в ходе совещания в мэрии рассказал замглавы города по безопасности Геннадий Цонев.

10:10. Глава Белгорода Валентин Демидов в ходе совещания в городской администрации призвал увеличить количество указателей возле городских укрытий, а также обеспечить «минимальный срок открытия помещений». Для обновления и нанесения указателей уже закуплены материалы, работа может завершиться до конца февраля.

9:20. С 5 февраля на базе станции скорой помощи в Белгороде начнется обучение оказанию первой помощи. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «В прошлом году такие курсы были развернуты по всем муниципальным образованиям Белгородской области. Более 12 тыс. человек прошли обучение. Есть многочисленные просьбы возобновить такие курсы в Белгороде. Идем навстречу и с воскресенья возобновляем их»,— пояснил глава региона.

9:15. В результате вчерашнего обстрела Белгородского района и Шебекинского городского округа Белгородской области повреждено несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Я надеюсь, что максимально быстро сможем восстановить. Самое главное, что нет пострадавших»,— сказал глава региона.

9:10. Воронежская область одной из первых в России внедрит региональную комплексную программу реабилитации участников СВО и поддержки их семей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Программа будет включать оказание медпомощи, механизмы соцподдержки и психологической реабилитации, трудоустройство после возвращения из зоны СВО, правовые консультации, решение правовых и иных вопросов.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 января