В кузбасском Шерегеше могут создать особую экономическую зону

В Кузбассе к 2024 году может быть создана первая туристическая особая экономическая зона, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

«В развитие туризма в Горной Шории — на территории Шерегеша и Междуреченска — инвесторы готовы вкладывать деньги. Уже есть понимание, насколько существенный экономический и социальный эффект эти проекты будут иметь в развитии сибирских регионов и всей России», — сообщил губернатор. Он напомнил, что план развития незастроенной территории СТК «Шерегеш» предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7,5 тыс. номеров, термальных бассейнов, наземных парковок и других объектов инфраструктуры.

Вопросы развития Кузбасса в рамках стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, утвержденной на прошлой неделе, губернатор обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщили в минэкономразвития.

По поручению полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева создана рабочая группа под руководством Сергея Цивилева, чтобы подготовить проект плана мероприятий по реализации стратегии на основе предложений сибирских регионов. Министр поручил региону проработать совместно с инвесторами реализацию крупных проектов в сфере туризма для включения в стратегию развития округа.

«Уже есть понимание по ряду значимых проектов, чей экономический и социальный эффект будет иметь существенное влияние на развитие сибирских регионов и России в целом. В том числе это развитие туризма в Шерегеше и Междуреченске, где планируются направить около 150 млрд руб. и создать не менее 6 тыс. рабочих мест», - сообщил Сергей Цивилев.

По мнению Максима Решетникова, крупные парки развлечений выступают точками притяжения для туристов, их должно быть от 7 до 9 на территории страны, и появление «большого парка развлечений в Сибири увеличит число автотуристов из соседних регионов».

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Игорь Лавренков, Кемерово