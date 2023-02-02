На Украине сообщили о гибели двух человек при попадании ракеты в жилой дом в Краматорске

Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что ракета попала в жилой дом в центре Краматорска. По его словам, в результате жилой дом был полностью разрушен. На данный момент известно о двух погибших и семерых раненых.

«По меньшей мере двое погибших и семеро раненых — таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту»,— написал Павел Кириленко в Telegram.

Спасатели разбирают завалы дома. Павел Кириленко сообщил, что под обломками могут быть люди. В Донецкой области Украины действует режим воздушной тревоги.

Анастасия Ларина