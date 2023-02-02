Что в офисе тебе моем

Верховный суд РФ (ВС) решит, может ли бизнес не относить к офисным помещения, которые используются для размещения персонала и не сдаются с целью получения прибыли. Это важно для расчета налога на имущество, льготу по которому можно получить, если объект имеет не офисно-торговое назначение. Прецедентное для бизнеса решение будет вынесено в рамках спора Сбербанка с властями Москвы. Юристы говорят, что ВС может пересмотреть существующий в практике подход и тогда многие предприятия лишатся льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о том, как определить назначение недвижимого имущества организации. Дело имеет важное значение, так как влияет на налогообложение.

Ставка налога на имущество организаций находится в пределах 2–2,2%, но главный вопрос — от какой стоимости его считать. Дороже всего обходятся объекты недвижимости, предназначенные под офисы, торговые помещения или общепит, поскольку предполагается, что собственник получает прибыль. Для них Налоговый кодекс РФ (НК) предусматривает расчет от кадастровой стоимости, близкой к рыночной. Для остальных объектов (в основном производственные площади и склады) налог считается от среднегодовой стоимости, которая, как правило, меньше кадастровой в разы, поскольку основана на остаточной стоимости имущества.

Каждый регион, исходя из назначения помещения или здания, ежегодно составляет перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом от кадастровой стоимости.

Специальные органы проверяют, как фактически используется имущество, по итогам перечень может корректироваться либо предоставляется льгота по налогу.

В Москве проверки проводит госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Если налогоплательщик не согласен с включением объекта в перечень облагаемых по кадастру, он может оспорить решение в суде.

Именно так сделал Сбербанк, которого не устроило решение госинспекции, признавшей офисным его здание на улице Расплетина, 10с1. Ведомство решило, что на офисы приходится 68,5% площади и в целом здание используется в коммерческих целях. Это лишило банк права на льготу в 75%, которую дает закон Москвы «О налоге на имущество организаций»: если фактически помещение используется под офис меньше, чем на 20%, то бизнес платит лишь четверть налога.

Сбербанк оспорил заключение госинспекции, арбитражные суды Московского округа удовлетворили его иск, посчитав, что оборудованные в здании офисы сами по себе не делают помещения офисными, если используются организацией «в собственных уставных и административных целях и не сдаются в аренду».

При этом суды уточнили, что «учрежденческие помещения, имеющие назначение "кабинет", не тождественны понятию "офис"», последний подразумевает ведение в нем «самостоятельной деловой, административной или коммерческой деятельности, прямо или косвенно не связанной с обеспечением производственной деятельности предприятия».

С этим уже не согласилась госинспекция, обратившись в ВС. Ведомство считает ошибочным вывод, что здание и помещения в нем «должны иметь самостоятельное офисное назначение». По мнению госинспекции, достаточно «использования по административному назначению». В спорном здании располагается отделение Сбербанка с кассами, кабинами для клиентов, операционными залами, переговорными, хранилищами и т. д. То есть площади в основном используются для работы с клиентами, пояснили в госинспекции, а деятельность банка направлена на извлечение прибыли. По этим доводам спор передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 1 марта.

В Сбербанке и госинспекции отказались от комментариев.

Партнер Orchards Юрий Аксенов говорит, что подобные споры в практике нередки, ключевыми доказательствами в них выступают как раз заключения проверяющих органов. Вопрос о применении льготы к помещениям, где размещаются сотрудники налогоплательщика, осуществляющие текущую деятельность, «стоит остро и нуждается в разрешении», подтверждает советник налоговой практики МЭФ Legal Денис Кожевников. С госинспекцией в Москве судятся «компании из разных секторов, чаще всего производственные организации с заводоуправлениями», добавляет партнер Taxology Алексей Артюх.

Главная проблема в том, что в законе нет четкого определения офиса и не всегда ясно, по каким критериям объекты вносят в перечень облагаемых налогом по более высокой, кадастровой стоимости, поясняет господин Артюх.

Но судебная практика последних лет, по его словам, складывалась в пользу бизнеса: «Арбитражные суды поддерживали логику о том, что полную ставку налога нужно платить в случае сдачи помещений в аренду под офисы, а при размещении административного персонала без извлечения рентного дохода есть право на льготу».

Теперь все может измениться. ВС счел заслуживающими внимания доводы госинспекции, подчеркивает господин Аксенов, и если коллегия закрепит подход, это «сузит поле возможностей для налоговой оптимизации». Денис Кожевников согласен, что позиция ВС «будет иметь определяющее значение для бизнеса и в случае поддержки доводов госоргана может положить конец череде споров, рассмотренных в пользу налогоплательщиков».

Анна Занина, Екатерина Волкова