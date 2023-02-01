Минфин премировал инвесторов

Начало нового месяца оказалось удачным для Минфина — ведомство привлекло на рынке госдолга 140 млрд руб., максимальный с начала года объем средств. Этому способствовали предложение инфляционных ОФЗ, а также высокий уровень ликвидности в банковской системе. Однако для успешного размещения госбумаг с постоянным купоном министерство продолжает платить довольно высокие премии инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После перерыва Минфин вернулся к практике размещения трех выпусков гособлигаций — к традиционным бумагам с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) вновь был добавлен выпуск ОФЗ с плавающим номиналом (ОФЗ-ИН, линкер). Суммарный спрос по всем выпускам составил 279 млрд руб., максимальный результат в этом году. При этом министерство удовлетворило почти 50% спроса, разместив облигации на 140,2 млрд руб. по номиналу, что, впрочем, также стало лучшим результатом в этом году.

Основной объем заимствований пришелся на ОФЗ-ПД. Спрос на десятилетние и девятнадцатилетние бумаги отличался незначительно (110,6 млрд руб. и 97,3 млрд руб.), однако превышал показатель аукционов неделей ранее (см. “Ъ” от 26 января).

В итоге менее длинных бумаг Минфин разместил на сумму 54 млрд руб. по средневзвешенной доходности 10,33% годовых. Объем размещения более длинных ОФЗ составил свыше 70,5 млрд руб. при средневзвешенной доходности 10,51% годовых.

«На увеличение спроса и объема размещения ОФЗ влияют рост профицита ликвидности в банковском секторе и снижение опасений повышения ставки ЦБ на ближайших заседаниях»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

При этом на аукционах традиционно доминировали крупные заявки. По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в случае десятилетних бумаг на заявки объемом от 1 млрд руб. пришлось более 78% от объема размещения. При размещении девятнадцатилетних бумаг на заявки объемом от 1 млрд руб. пришлось 98,8% от объема размещения. «По десятилетним бумагам Минфин предоставил инвесторам премию по средневзвешенной доходности на уровне 7 базисных пунктов. В случае более длинных бумаг премия выросла до 8 базисных пунктов»,— отмечает господин Ермак. Начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский не исключает того, что выросло количество спекулятивных инвесторов, привлеченных возросшим размером премии, которую можно почти сразу реализовать на вторичных торгах.

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Одновременно были размещены и инфляционные ОФЗ. «Добавление линкеров мы связываем со стремлением Минфина увеличить объем привлекаемых средств за счет разнообразия предлагаемых инструментов»,— отмечает Дмитрий Монастыршин. Но размещение этих бумаг было менее успешным: при спросе в 70,8 млрд руб. эмитент удовлетворил заявки лишь на 16 млрд руб., вдвое ниже объема заимствований на аналогичном аукционе двумя неделями ранее. Средневзвешенная доходность составила 3,33% годовых.

В целом рзмещение оказало сдержанное влияние на вторичный рынок. Ближе к концу торговой сессии на Московской бирже девятнадцатилетние ОФЗ торговались с доходностью 10,45% годовых, что близко к уровню закрытия вторника. Доходность десятилетних бумаг поднялась на 3 базисных пункта, до 10,3% годовых. «Если бы не было большого размещения нового госдолга, котировки ОФЗ на вторичном рынке могли бы расти под влиянием притока ликвидности»,— считает господин Монастыршин.

По итогам состоявшихся с начала года четырех аукционных дней объем привлеченных Минфином средств составил около 350 млрд руб. Тем самым квартальный план по заимствованиям (800 млрд руб.) был выполнен почти на 44%. «Эмитенту необходимо в оставшиеся аукционные дни размещать ОФЗ на сумму порядка 64,3 млрд руб. еженедельно, что на 12% ниже по сравнению с первоначальным графиком проведения аукционов»,— оценивает господин Ермак.

Виталий Гайдаев