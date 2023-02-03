Возвращение Лизы

Травмы Лизы Черновой, жительницы села Малёвка Тульской области, страшно даже перечислять. Ушиб головного мозга и ствола мозга, перелом височной кости, свода и основания затылочной кости, кровоизлияние, двусторонний ушиб легких… Это была почти смерть — Лиза не шевелилась и не контактировала с внешним миром. Но прошло несколько месяцев, и то, что казалось навсегда утраченным, стало возвращаться. Лиза заново учится глотать, дышать, держать голову. Она хорошая ученица, первый курс реабилитации закончила на отлично. Лечение необходимо продолжить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совместные усилия врачей и мамы сделали то, что казалось невозможным: Лиза уже может есть, сидеть с опорой, общаться жестами

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Совместные усилия врачей и мамы сделали то, что казалось невозможным: Лиза уже может есть, сидеть с опорой, общаться жестами

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В Тульской области две Малёвки — большая в пригороде Тулы и крошечная в сотне километров от нее. Вот в этой маленькой Малёвке и живет семья Лизы. Сейчас в ней сотня жителей, а детей Лизиного возраста, наверное, человек десять. Все друг друга знают чуть не с рождения. Но Лиза всегда была немножко сама по себе. Она всегдашняя отличница, победительница всевозможных олимпиад, все ей легко давалось. Мечтала стать лингвистом.

— Обычно Лиза придет домой и сразу за уроки. Я не заставляла, она просто любила учиться. Нет, не любила, а любит и будет любить! — судорожно вздохнув, поправляет себя мама Наталья.— Гулять и времени не было, вечером она книжки читала. Все время думаю и мучаюсь: почему именно в тот раз все получилось по-другому?!

Вечером 17 сентября к Лизе зашла подружка, позвала погулять с ребятами. Компания чуть постарше Лизы, но все знакомые. И Лиза согласилась. Мама на работе, дома были брат с сестрой и Валерий, отец. Отец разрешил — ненадолго. А потом случился кошмар. Ребята прибежали без Лизы — сказали, она споткнулась, упала и потеряла сознание. Валерий бросился туда. Дочка лежала без сознания, вся в ссадинах, билась и хрипела.

На самом деле, как потом выяснила полиция, она не просто упала. На машине к своей девушке приехал чей-то старший брат и, чтобы не мешали, разрешил ребятам покататься. Все без прав. Зачем Лиза поехала? Решила, будут смеяться, если откажется? Приятно было внимание больших ребят? Или просто не подумала? За рулем был 16-летний парень, сосед через улицу. А Лиза с подружкой сели на крышку багажника. Именно так, не внутри машины, а снаружи. На повороте подружка сумела удержаться, а Лиза упала на асфальт.

В таких случаях дорога каждая минута. Но в Городскую клиническую больницу Новомосковска девочка попала только через несколько часов.

Вначале подростки прятали машину. Потом позвонили в скорую. Но нервы у местных врачей железные: «Срочный вызов? У нас они все срочные, вы не первые». Лизиному отцу в скорой посоветовали самому везти ребенка в больницу — так быстрее. Хотя, конечно же, при таких травмах прикасаться к пострадавшему должен только врач. В конце концов скорая приехала — но даже не реанимобиль. Поэтому, когда по пути у Лизы стало останавливаться дыхание, пришлось свернуть в ближайшую больницу, где был аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под утро добрались до Новомосковска. Оттуда Лизу, учитывая тяжелейшее состояние, на санитарном вертолете отправили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Лиза была в коме. Потом вышла из нее, но лежала не шевелясь и ни на что не реагируя. В таком состоянии ее стали готовить к выписке.

— В НИИ есть реабилитация, но нас не взяли — сказали, слишком тяжелый ребенок, нужно, чтобы было сознание —, примерно это слышала Наталья и в других больницах, куда она обращалась.

Лизе взялись помочь в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Совместные усилия логопеда, эрготерапевта, физического терапевта и мамы сделали то, что казалось невозможным. Лиза уже может есть, несколько часов в день дышит без ИВЛ, сидит с опорой, общается с Натальей. По совету врачей мама с дочкой придумали язык жестов: большой палец вверх — «хочу пить», рука ко лбу — «мне плохо». Лиза даже как бы пишет — показывает по очереди на буквы.

— Первое, что написала,— «хочу жрать»,— наконец улыбается Наталья.

Валерию пришлось бросить работу, он дома с младшими, Лерой и Димой. Они все знают про Лизу, ждут ее и готовятся ухаживать. Делят, кто будет ручки массировать, а кто — ножки, говорит Наталья. Но домой еще рано. Надо научить Лизу сидеть без опоры, надевать футболку. Планов много, второй этап реабилитации будет насыщенным. Но для этого нужно собрать почти полтора миллиона рублей. Лиза как можно скорее должна стать похожа на себя прежнюю.

Для спасения Лизы Черновой не хватает 715 200 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Девочка получила тяжелые черепно-мозговые травмы, для питания и дыхания ей установлены гастростома и трахеостома. Сейчас Лиза очень хорошо реагирует на восстановительное лечение, и реабилитацию необходимо продолжить. На занятиях ЛФК мы будем отрабатывать повороты на бок, учить девочку садиться самостоятельно. Задача эрготерапевта — развивать навыки самообслуживания. На занятиях с логопедом будем работать над адаптацией дыхания с заглушкой трахеостомы. Надеюсь, нам удастся закрепить полученные навыки и добиться новых успехов». Стоимость реабилитации 1 351 200 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 31 838 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 568 162 руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 715 200 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лизу Чернову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Лизиной мамы — Натальи Анатольевны Черновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Тульская область