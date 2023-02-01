Глава Федерации карате киокушин России Сергей Увицкий погиб в боях на Украине

Генеральный секретарь Федерации киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий погиб в ходе участия в военной операции в составе добровольческого отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз», сообщила пресс-служба ФКР.
Сергей Увицкий
Фото: ФКР - Федерация Киокушин России
«Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями. Поэтому завершив свою славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации Киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины»,— говорится в пресс-релизе ФКР.
Сергею Увицкому был 41 год. В 2010 году он стал чемпионом Европы по карате киокусинкай (киокушин). Господин Увицкий также являлся серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы. Он был мастером спорта международного класса по карате киокусинкай.
2 декабря 2022 года РСБИ объявил о том, что около 100 добровольцев--участников союза пройдут подготовку и отправятся в зону проведения военной операции. РСБИ был создан в июне 2005 года. Сейчас он объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию.
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