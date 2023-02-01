ФСБ сообщила о задержании троих россиян за подготовку терактов на железной дороге по заданию Украины

ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (терроризм) и 205.1 (содействие террористической деятельности). Им грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов»,— сказано в сообщении ЦОС (цитата по ТАСС).

Во время обысков у них дома были изъяты орудия преступлений, символика неназванного украинского националистического вооруженного формирования, средства связи и коммуникации со схемами расположения объектов филиала РЖД — Свердловской железной дороги.

31 января ФСБ сообщала о задержании трех восьмиклассников в Подмосковье. По версии ведомства, школьники через Telegram вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги совершить диверсию на железнодорожных путях на перегоне Курского направления в Подмосковье. Какие повреждения были нанесены железнодорожным путям, не уточнялось.

Олеся Павленко