Деловая активность в сфере услуг в РФ снижается третий месяц подряд

Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился в декабре до 45,9 пункта с 48,3 в ноябре, сообщил S&P Global по итогам опроса. Отметка 50 пунктов отделяет расширение деловой активности от сокращения. Индекс снижается третий месяц подряд. Как отмечают авторы индекса S&P Global, снижение происходит из-за падения занятости и сокращения мощностей.

«Компании в основном отмечают, что сокращение объемов нового бизнеса было вызвано экономической неопределенностью и снижением покупательной способности клиентов на фоне сильного инфляционного давления»,— говорится в исследовании (.pdf). Темпы сокращения были самыми быстрыми с мая.

Совокупный индекс объемов производства (включает активность в обрабатывающих отраслях и сфере услуг) снизился с 50 до 48 пунктов. Как передает Reuters, уверенность бизнеса, по оценке S&P Global, за месяц сократилась с 61,3 до 45,8 пункта (в пресс-релизе S&P Global эти значения не приводятся). Однако в долгосрочной перспективе аналитики ждут роста деловой активности в России. Индекс прогнозируется на уровне 51,2 пункта в 2023-м и 52,3 пункта в 2024 году.

Значение индекса деловой активности в промышленности PMI составило 53 пункта. Последний раз такой показатель был 27 месяцев назад. Снижение сопровождается самым низким за последние три месяца давлением на промышленность «инфляции издержек» и лучшим с сентября 2001 года ростом занятости.

Леонид Уварчев