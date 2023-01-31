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обновлено 09:54

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:54. СКР будет расследовать факт обстрела вооруженными силами Украины территории Курской области 30 января. В ведомстве напомнили, что под обстрел попал Рыльский район: не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. «Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений»,- пообещали в СКР.

9:38. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что только за последние несколько дней в Шебекино восстановили 11 квартир, а в селе Новопетровка Валуйского городского округа - семь жилых домов, которые пострадали из-за обстрелов со стороны Украины. «Иногда эта работа приостанавливается из-за обстрелов, но, поверьте мне, мы делаем все вместе с главами и строительными организациями, чтобы вы быстрее вернулись в свои жилища. Я обращаюсь к тем своим собеседникам, чьи дома сейчас повреждены. Обязательно поможем, обязательно восстановим»,- заверил глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 января

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