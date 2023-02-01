696,9 миллиарда рублей составили объемы выдачи ипотеки в декабре 2022 года, сообщил ЦБ. Это стало рекордным месячным показателем. По сравнению с декабрем 2021-го (641,6 млрд руб.) ипотечное кредитование выросло на 8,7%, с ноябрем 2022-го (470 млрд руб.) — на 43%. Хоть для декабря в целом характерны всплески ипотечного кредитования, во многом нынешний рост обеспечен повышением спроса на субсидируемые кредиты — сначала на фоне ожиданий сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки, а затем и объявленного повышения ставок по ней с 2023 года вместе с «укрупнением» самих кредитов. В целом за 2022 год объем выдачи ипотеки составил 4,8 трлн руб. (минус 15,5% к 2021-му).

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