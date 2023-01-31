Главные новости за 31 января. Кубань, Крым, Адыгея

В отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Севастополе, где установлен «желтый» уровень террористической опасности, введут досмотр автомобилей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Участники спецоперации РФ на территории Украины призвали жителей Краснодара не посещать концерт шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков. По их мнению, деньги, полученные от реализации билетов на концерт, могут быть направлены на поддержку СБУ.

Проезд по участку Дальнего Западного обхода Краснодара по трассе М-4 «Дон» сделают платным на 100 лет — до 30 июня 2122 года.

Суд назначил семейной паре из Краснодара, критиковавшей СВО в ресторане, наказание в виде ареста и штрафа.

В Анапе предотвратили заказное убийство сотрудника Федеральной службы судебных приставов, которое собирались совершить члены «Профсоюза СССР». По версии следствия, они собирались сжечь дом жертвы вместе с хозяином.

За минувший год банковские сбережения жителей Краснодарского края выросли на 7%, превысив к январю 1 трлн руб.

31-летний бывший заместитель министра культуры Краснодарского края Игорь Федосов назначен руководителем регионального департамента строительства.

В Новороссийске продуктовый магазин сменил вывеску с радугой, чтобы избежать пропаганды ЛГБТ. Вывеска была на магазине больше 20 лет.

Глава Краснодара Евгений Наумов пригрозил, что будет наказывать подчиненных за нарушение правил парковки.

Вылет самолета авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Сочи задержали более чем на 15 часов из-за прокурорской проверки. Вылет ожидали 116 пассажиров. Причины проверки не уточняются.

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