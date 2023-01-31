Досмотр машин введут на Кубани и в Крыму согласно указу Путина

В отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Севастополе, где установлен «желтый» уровень террористической опасности, введут досмотр автомобилей с применением технических средств. Это следует из указа президента России Владимира Путина.

В документе сказано, что в российских регионах с высоким (желтым) уровнем угрозы терактов требуется усилить контроль за передвижением транспорта через границы и проводить досмотр автомобилей с помощью технических средств обнаружения оружия и взрывчатки.

В настоящее время на территории Кубани желтый уровень угрозы терактов действует в Темрюкском районе. В Крыму — в Керчи, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районе. Также «желтый» уровень террористической опасности введен в Севастополе.

В настоящий момент в российском законодательстве отражено три уровня террористической опасности: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Ранее досмотр автомобилей с применением технических средств предполагался только при красном уровне.

Наталья Решетняк

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