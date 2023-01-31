Мэр Краснодара Наумов пригрозил наказывать подчиненных за хамскую парковку

Глава Краснодара Евгений Наумов пригрозил, что будет наказывать подчиненных за нарушение правил парковки. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Это моя принципиальная позиция. Если увижу или прочитаю где-то, что они скрывают на своих машинах номера на муниципальных парковках - последствия будут самые серьезные. Как говорится, начни с себя», – заявил мэр.

По его мнению, для того, чтобы жители соблюдали правила парковки, работникам администрации необходимо показывать достойный пример.

В ноябре прошлого года власти Краснодара нашли способ, как бороться с автохамами, которые при использовании платных муниципальных парковок скрывают номера от фотокамер. С нового года скрытые номера будут подлежать очистке от посторонних предметов.

Наталья Решетняк

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