Бойцы СВО выступили против концерта Реввы в Краснодаре

Участники спецоперации РФ на территории Украины призвали жителей Краснодара не посещать концерт шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков. Видеообращение опубликовано в местном Telegram-канале.

Военнослужащий заявил, что средства, полученные от реализации билетов на концерт, вероятно, могут быть направлены на поддержку СБУ. К такому выводу участник СВО пришел из-за заявлений артиста, содержащих критику специальной военной операции.

«Сейчас он резко осуждает Россию и встает на сторону Украины, ее режима. Бороться с этим человеком какими-то запретительными мерами, наказывать какими-то уголовными мерами я считаю чрезмерным. Самое лучшее для таких людей – это наказание рублем», — пояснил военнослужащий.

Выступление Александра Реввы во дворце спорта «Олимп» запланировано на февраль. На портале, реализующем билеты, есть возможность приобрести их в рассрочку.

В администрации Краснодара «Ъ-Кубань» сообщили, что не владеют информацией о проверке концерта исполнителя. Ранее в мэрии заявили, что проверят организацию концерта Инстасамки, контент которой наполнен нецензурными выражениями и пропагандой наркотиков.

Анастасия Донскова

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