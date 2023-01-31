Члены «Профсоюза СССР Анапы» задержаны за попытку сжечь судебного пристава

В Анапе предотвратили заказное убийство сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

По данным следствия, правоохранительные органы получили информацию, что четверо членов одной из анапских ОПГ подыскивают киллера для убийства судебного пристава. Согласно бандитскому плану, наемник должен был поджечь дом жертвы. Мотив готовившегося убийства связан с политической и идеологической ненавистью, а также служебной деятельностью.

По данным Telegram-канал Baza, речь идет о членах организации «Профсоюза СССР Анапы».

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Вечером 29 января в анапском хуторе Рассвет заказчики встретились с выполняющими роль исполнителей преступления сотрудниками спецслужб. После передачи коктейлей с зажигательной смесью злоумышленники были задержаны.

В настоящее время в домах 36-, 42-, 58- и 62-летнего подозреваемых проводят обыски. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству организованной преступной группой, по найму, по мотивам политической, идеологической ненависти).

Уточняется, что оперативное сопровождение осуществляли сотрудники краевого управления ФСБ, органов военной контрразведки и ГУ МВД России по краю.

Наталья Решетняк

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