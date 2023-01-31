Супругам из Краснодара, критиковавшим спецоперацию в кафе, назначили штраф и арест

Суд назначил семейной паре из Краснодаре, критиковавшей СВО в ресторане, наказание в виде ареста и штрафа. Об этом сообщает портал «93.ru» со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна.

Алексею Овчинникову назначили 15 суток ареста, а его супруге Олесе — штраф в размере 1 тыс. руб. по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Решение вынес Ленинский районный суд города.

Как отметил адвокат, в отношении девушки был также составлен протокол по статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3. КоАП). При этом господин Аванесян пояснил, что не усматривает публичности в действиях женщины, поскольку видео с инцидентом было опубликовано в интернете сотрудником Росгвардии после задержания супругов.

Супругов Овчинниковых задержали в кафе Краснодара после якобы жалобы посетителей на критику с их стороны спецоперации в личной беседе. Ранее в социальных сетях распространился ролик, на кадрах которого задержанная женщина высказывает оскорбления в адрес правоохранителей и проукраинские лозунги.

Анастасия Донскова

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