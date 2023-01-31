Главой департамента строительства Кубани стал Игорь Федосов

31-летний бывший заместитель министра культуры Краснодарского края Игорь Федосов назначен руководителем регионального департамента строительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте администрации края.

Фото: администрация Краснодарского края

Игорь Федосов родился в селе Коноково Успенского района Кубани. Девять лет назад окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2019 году получил второе высшее образование в Кубанском госуниверситете по специальности «Юриспруденция».

С 2008 года трудился на руководящих должностях в коммерческих и бюджетных организациях. В том числе занимал должность начальника отдела в государственном казенном учреждении региона «Центр укрепления материально-технической базы образования», ГКУ КК «Центр технического и информационного обеспечения», отдела госзакупок министерства культуры Краснодарского края. С 24 июня 2022 года занимал должность заместителя министра культуры Кубани.

Наталья Решетняк

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