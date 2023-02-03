Санкционный бумеранг

Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года страна стала для России главным источником многих материалов, компонентов и в целом товаров, важных для широкого круга не только потребительских отраслей. При этом Китай, хотя и критикует политику санкций против РФ, старается их не нарушать. По словам моих источников в Пекине, еще в марте американские чиновники в контактах с китайскими бюрократами недвусмысленно подчеркивали, что, если страна будет поставлять запрещенную продукцию в РФ или целенаправленно нарушать финансовые и технологические ограничения, против нее тоже введут санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

В последние восемь лет Пекин к таким предупреждениям относится внимательно и на рожон не лезет. Мои китайские собеседники рассказывают, что крупные технологические компании даже создали специальных контролеров, которые следят, чтобы продажи в РФ через офисы на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии были минимальными. Но высокотехнологичные товары текут из КНР в РФ все более широкой рекой, несмотря на все ограничения, что, разумеется, не может не беспокоить Вашингтон. Неслучайно накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, запланированного на выходные, чиновники начали активно рассказывать СМИ, что нарушения санкционного режима не остаются без внимания и с китайскими товарищами ведется разъяснительная работа.

Какие именно кары могут ждать нарушителей? Прямо о них не говорят. Но вот, например, Минторг США на днях уведомил американские компании, включая Qualcomm и Intel, что больше не будет выдавать лицензии на продажу ряда технологических решений китайской Huawei. После того как в 2019 году Дональд Трамп наложил на Huawei санкции, доступ китайского концерна ко многим американским технологиям зависел от лицензий Минторга США — теперь и эта ниточка будет обрезана. Официально с позицией Huawei по РФ ситуация не связывается. Но известно, что концерн, по крайней мере отчасти, сохранил присутствие в стране.

При желании оказать давление на другие китайские компании по «российскому досье» Вашингтон теперь сможет указывать на случай Huawei как предостережение. Тем более что с октября в отношении многих категорий американского экспорта в КНР действуют ограничения, обойти которые легально можно только через специальные лицензии.

В коротком горизонте тактика может оказаться эффективной: зависимость китайского «бигтеха» от США слишком высока. Но в среднесрочной перспективе стимулы к импортозамещению, видимо, только увеличатся. А те, кому уже нечего терять, могут начать активнее работать на рынках стран, против которых действуют санкции США.