Патриотическое караоке

На днях в СМИ появилась информация о том, что грант Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на сумму 16 996 135 руб. получил национальный проект патриотической песни «Родники», курируемый Олегом Газмановым. Последний, однако, теперь счел нужным уточнить: непосредственно он денег не получал. О задачах «Родников» и о том, откуда у поп-артистов такая щепетильность, рассуждает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Газманов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Газманов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В списке задач проекта «Родники», размещенном ПФКИ в интернете, указаны создание интернет-портала «Родники», публикация на нем базы патриотических песен участников проекта, проведение конкурсного отбора лучших песен членами жюри для участия в итоговом гала-концерте, подготовка и проведение гала-концерта на площадке одного из регионов с голосованием аудитории и онлайн-трансляцией. В качестве юридического лица, получившего средства, указан благотворительный фонд «Равенство возможностей».

При этом текст на сайте ПФКИ, описывающий проект стоимостью 17 млн, между понятиями «народная песня» и «патриотическая песня» фактически ставит знак равенства, хотя народная песня вовсе не всегда славит ратный и трудовой подвиг, очень часто она ведет речь, например, о неизбежности и бессмысленности смерти.

Есть в описании проекта и смелое утверждение о том, что «за последние 20 лет не было написано ни одной популярной песни о России».

Говоря об этом, авторы текста сообщают, что в большинстве своем «патриотические песни современных авторов больше раздражают, чем воодушевляют, потому что были написаны для галочки», однако примеров не приводят. И дают повод для обид, например, Игорю Матвиенко и группе «Любэ».

В этом же документе соискатели апеллируют к мобильному приложению Smule, которое провело исследования с целью получить ответ на вопрос: «Какую песню чаще всего поют россияне, когда хотят признаться в любви к Родине?» Независимо от того, какой был получен ответ (и при каких обстоятельствах у россиян возникает желание признаться в любви к родине), стоит сказать, что мобильным приложением Smule пользуется очень специфическая категория интернет-пользователей. Это американское приложение для караоке.

Именно караоке, получается, авторы заявки сочли главным источником информации о предпочтениях россиян в патриотическом музыкальном искусстве.

И положились на исследования, которые провели не специалисты в области статистики и не один из отечественных цифровых гигантов, а администраторы приложения для караоке.

Сервис, которым управляют из недружественного государства, выяснил, что в момент острой нужды в признании в любви к Родине наши соотечественники врубают песню «С чего начинается родина?» или «Гляжу в озера синие». «Критики» и «специалисты», к которым обращались господин Газманов и его товарищи, этим фактом наверняка не удивлены. Остальным, поклонникам Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Руки вверх!», еще предстоит оценить неожиданное открытие.

В документе вообще не упоминаются ни «Яндекс», ни ВК, ни тем более зарубежные сервисы с творческим контентом, где отечественный слушатель привык искать музыку, а отечественный автор песен — близких себе по духу творцов. Хотя вот эти функции — «объединение творческого потенциала авторов и исполнителей», «создание моды на патриотическую песню», «формирование культурного кода» — с успехом могут выполнять существующие цифровые платформы и социальные сети. Там можно найти тематические плейлисты, посвященные патриотической песне, а любой молодой исполнитель знает, в каких пабликах собираются музыканты и аранжировщики, которые могут помочь ему реализовать свой патриотический порыв.

Наряду с терминами «портал» и «онлайн-инфраструктура» в документе множество старых добрых клише типа «с молоком матери», «духовно-нравственные ценности», «повышение уровня исполнительского мастерства», а главное — сам титульный образ «родников», пришедший прямиком из советской песенной лирики. Как объяснить, что это за родники, человеку, который любит, скажем, Билли Айлиш, даже если он при этом мечтает каким-нибудь музыкальным способом признаться в любви к собственной родине? Заставит ли сформулированная таким образом идея «в унисон звучать сердца»?

С соцсетями «Родники» тоже дружат. На страничке «Родников» в ВК пишут, что вместе с Денисом Майдановым и Зарой в жюри конкурса вошел Владимир Машков, там делятся радиоэфирами с участием Олега Газманова и размещают хит-парад проекта. Участники проекта присылают песни со всей страны. Среди них много произведений, написанных авторами из Донбасса или посвященных спецоперации на территории Украины.

Есть песни с названиями как «НАТО, не надо», «Господь сегодня думает по-русски!», «Освобождаем Донбасс» и «Картошечка в мундире».

Вроде все шло как по маслу. Но тут вдруг Олег Газманов сообщил СМИ, что денег от государства не получал. Судя по его словам, которые приводит ТАСС, от сотрудничества с фондом «Равенство возможностей» он не открещивается и проект «Родники» тоже придумал он, причем 15 лет назад. Однако артисту очень важно, чтобы никто не подумал, будто он сам, лично, получил на руки 17 млн.

После прошлогоднего музыкального марафона «Zа Россию», в котором в разных городах страны приняли участие как рок-, так и поп-исполнители, активно обсуждались просочившиеся в прессу гонорары патриотически настроенных артистов. Суммы назывались весьма внушительные, зачастую существенно превосходящие их заработки на обычных «билетных» концертах. И эти цифры никто не опроверг. Надо полагать, теперь поп-артистам важно не давать никому ни малейшего повода для разговоров о том, что они зарабатывают на любви к Родине. Как поет опальная группа «Би-2», «невозможно запретить бесплатно родину любить».