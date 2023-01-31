В Ульяновске выявят незаконные постройки на коммунальных сетях

Дополнительная инспекция коммунальных сетей Ульяновска будет проведена в ближайшее время. Это сделают для выявления незаконных построек на коммуникациях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских.

«Поводом для тотальной проверки стал инцидент, связанный с порывом трубопровода в районе рынка на улице Промышленной. Авария произошла в Ульяновске 26 января»,– говорится в сообщении.

Фото: t.me/Russkih_Aleksey

Коммуникации находились под торговыми точками, из-за этого часть сетей стала недоступной для аварийных служб. Для решения проблемы киоски пришлось демонтировать. По словам Алексея Русских, «сплошная ревизия поможет понять, насколько в городе запущена ситуация с этим вопросом».

Георгий Портнов