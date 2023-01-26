В Ульяновске сносят рынок из-за коммунальной аварии

Утечка на трубопроводе привела к ограничению подачи тепла в Засвияжском районе Ульяновска в четверг. В настоящее время ведутся ремонтные работы на тепломагистрали диаметром 800 мм. Об этом сообщает городская администрация.

«Тепло и горячая вода подаются с пониженными параметрами. Место утечки локализовано, оно окружено нестационарными торговыми объектами, в настоящее время активно идет их демонтаж»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Ульяновска

Из-за коммунальной аварии в зоне ограничения оказались 243 объекта. Среди них – 125 коммерческих, 99 многоквартирных домов, 19 зданий здравоохранения, образования и культуры в границах ул. Промышленной, Фруктовой, Шолмова, Корунковой, Камышинской, Жигулевской, Самарской и Отрадной, пр. Хо Ши Мина и Второго пер. Брянского. Сроки окончания работ не называются.

Ранее было возбуждено сразу три уголовных дела по фактам незаконных действий должностных лиц, повлекших постоянное затопление канализационными водами многоквартирного дома и близлежащего лесного массива в Ленинском районе Ульяновска. Проверка прокуратуры, на основании материалов которой были возбуждены уголовные дела, показала, что должностные лица мэрии, «Ульяновскводоканала» и регионального Агентства госстройжилнадзора фактически разрешили подключение системы водоотведения к незарегистрированным и незавершенным инженерным сетям и КНС, а также не приняли мер по передаче инженерных сетей городу.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновников подвели к канализации».

Георгий Портнов