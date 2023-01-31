«Россия вступает в геополитическую схватку за Пакистан»

Россия может построить газопровод «Пакистанский поток». Как заявил глава МИДа Сергей Лавров, этот вопрос «находится в продвинутой стадии». Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что республика сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, в нынешней международной ситуации Пакистан может оказаться весьма полезным для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

После бурных событий в Пакистане в апреле прошлого года, когда от власти был отстранен премьер-министр Имран Хан, казалось, что отношения Москвы и Исламабада надолго испорчены. Еще бы, бывшего главу правительства называли чуть ли не другом Кремля, символом чего стал его визит в Москву год назад, 24 февраля, в тот самый день, когда началась военная операция на Украине. При Имране Хане Россия и Пакистан тесно сотрудничали по многим вопросам, в том числе афганскому, тогда как отношения с США, напротив, были весьма напряженными.

Новые власти Пакистана во главе с премьером Навазом Шарифом осуществили резкий внешнеполитический поворот. Вашингтон снова стал восприниматься как ключевой союзник, а отношения с Китаем, который долго считался основным спонсором и покровителем Исламабада, заметно охладели. На фоне усиления противостояния между Западом и Москвой Пакистан постепенно дрейфовал в американский лагерь. Контакты с Вашингтоном были в последний год гораздо более интенсивными, чем с Москвой. Более того, Исламабад поставляет Киеву 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, в которых остро нуждается украинская армия.

И, тем не менее, однозначного геополитического выбора Пакистан пока не сделал. Философию его новых руководителей четко и честно описал Наваз Шариф. Вскоре после прихода к власти он признался, что страна находится в бедственном экономическом положении и будет сотрудничать с теми государствами, которые предложат наиболее привлекательные условия. Фактически был объявлен тендер, и одним из ключевых его параметров стало обеспечение страны энергоносителями.

В ходе недавнего визита в США глава пакистанского МИДа, вчерашний гость Сергея Лаврова, признал, что проблемы энергетической безопасности, рост цен на бензин — самые важные для правительства сегодня. Решить эти проблемы Исламабад надеется при помощи Москвы. Задача-максимум — получить такую же скидку на российскую нефть, какую имеет соседняя Индия. Именно об этом вела переговоры в Москве в конце прошлого года пакистанская делегация во главе с министром нефти Мусадиком Маликом. Как сообщали тогда пакистанские СМИ, министр добивался от России скидки в размере 30-40%, но согласия не получил.

Однако торг, судя по всему, продолжается. И уже на днях тот же господин Малик заявил, что Пакистан начнет импортировать российскую нефть уже в апреле, а в марте все коммерческие условия будут согласованы. При этом, по словам чиновника, речь идет не о разовых, а о серьезных, масштабных контрактах: Исламабад планирует получать из России более 35% всей необходимой ему нефти.

Для Москвы, столкнувшейся с западным нефтяным эмбарго, появление еще одного клиента в Азии, причем в столь значительных объемах, хорошая новость. Несмотря на существенные скидки, которые в нынешней геополитической ситуации, увы, неизбежны, российским властям важно диверсифицировать свои торговые связи, чтобы не впадать в чрезмерную зависимость от двух главных покупателей ее нефти на сегодняшний день — Индии и Китая. Энергетическое сотрудничество стало одной из главных тем переговоров в Москве пакистанского гостя, который возглавляет не только МИД, но и одну из основных партий правящей коалиции — Пакистанскую народную партию.

Россия вступает в геополитическую схватку за 243-миллионный Пакистан — ядерную державу, одну из ключевых в Азии, пятую в мире по населению. Задача Москвы — не допустить окончательного перехода Исламабада в западный лагерь. А для достижения этой цели можно и пойти на значительные нефтяные скидки, и не возмущаться слишком громко военными поставками Киеву.

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