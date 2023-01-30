Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 января

12:35. Пострадавшие от обстрела белгородского села Безлюдовка двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, добавил он, осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений: «Зафиксированы разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов».

11:33. В занимающийся поддержкой военнослужащих фонд «Развитие Тамбовщины» поступило 168,8 млн руб., сообщили в облправительстве. Товарами получено более 2,4 млн руб. Средства перечислили 1,8 тыс. организаций и более 3,5 тыс. физических лиц.

11:01. Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Это мужчины с осколочными ранениями и контузией, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, медицинские и оперативные службы выехали на место.

10:31. Мобилизованный житель Липецкой области Виталий Рязанов получил два года колонии-поселения за оставление места службы. Из опубликованного решения суда Владимирского гарнизонного военного суда следует, что 18 октября боец перелез через забор войсковой части и отправился в гриль-бар «Славянка», в котором ночевал 12 дней и был задержан 30 октября. Виталий Рязанов признал вину. Он рассказал, что решил «отдохнуть от военной службы и продолжить употреблять спиртные напитки», а «цели вовсе уклониться от прохождения военной службы не имел».

9:42. На восстановление 2 088 жилых помещений в Белгородской области направлено 600 млн рублей, стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания. Всего повреждены 2 883 помещения. При этом 284 должны быть восстановлены к марту, а в 475 домах приступить к работам невозможно, так как они находятся в селах с введенным режимом ЧС. Еще 42 дома были снесены: 32 собственникам купили новое жилье, девять владельцев просят построить новые дома, а один человек только вступил в наследство.

8:16. Начальник управления административных органов Липецкой области Игорь Гречуха при участии владимирского спецпредставителя, военной прокуратуры и командованием соединения в воскресенье 29 января встретился с мобилизованными липчанами, которые ранее записали видеообращение с жалобами на подготовку к боевым действиями и угрозы со стороны командиров. В облправительстве отметили, что жалоб на отсутствие питания не было, а командование «разъяснило бойцам очередность предоставления отпусков, порядок и особенности службы на новом месте». Кроме того, «в присутствии представителей Липецкой и Владимирской областей» командование соединения поставило задачи по исправлению ситуации двум замкомандирам по воспитательной работе. «Военная прокуратура контролирует ситуацию в ежедневном режиме. Взаимодействие между всеми должностными лицами организовано. Определен ряд первоочередных задач по решению вопросов военнослужащих этого полка и их семей», — отметили в облправительстве.