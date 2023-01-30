Китайцы причаливают к верфи

Судостроительный завод «Красное Сормово» приобрел со складов, вероятно, последние рулевые колонки немецкой Shottel и из-за санкций переходит на китайские и российские двигатели и комплектующие для серии сухогрузов RSD59. О будущих поставках верфь договаривается с неназванными китайскими партнерами и Невским судоремонтно-судостроительным заводом. В целом предприятию необходимо заместить около 75% иностранных комплектующих при сборке судов. Эксперты полагают, что качество азиатских и российских компонентов должно быть на высоком уровне благодаря обязательной сертификации, а на переходном этапе возможен ввоз импортных складских запасов через компании-посредники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабелы начали закупать отечественные комплектующие для сборки сухогрузов

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Корабелы начали закупать отечественные комплектующие для сборки сухогрузов

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную компанию, ОСК) занялся импортозамещением комплектующих и основных агрегатов сухогрузов проекта RSD59 класса «река—море», которые строит по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Верфь построила уже три десятка таких судов и осенью 2022 года должна была завершить серию из 11 судов для ГТЛК. Однако антироссийские санкции привели к смещению сроков сборки сухогрузов на 2023 год: западные партнеры ограничили поставки ключевых узлов, в том числе двигателей и рулевых колонок. По оценкам верфи, в рамках импортозамещения западной продукции им предстоит заместить порядка 75% комплектующих для RSD59, и руководство завода ищет аналоги необходимых агрегатов и оборудования в России и Азии.

Строительство следующих серий судов на заводе обещают максимально сориентировать на отечественные предприятия.

Сейчас судостроителям поставляют компоненты свыше 100 российских компаний. Потенциальным поставщиком рулевых колонок «Красное Сормово» видит Невский судостроительно-судоремонтный завод ОСК, рассказал «Ъ-Приволжье» генеральный директор нижегородской верфи Михаил Першин. В октябре 2022 года Невский ССЗ смонтировал и испытал российскую рулевую колонку ДРК1200М на сухогрузе проекта RSD59, который строит у себя. Оборудование было спроектировано в НПО «Винт» и изготовлено на опытном заводе «Вега» (оба предприятия входят в АО «ЦС "Звездочка"» ОСК), а комплектующие для колонки сделали российские машиностроительные предприятия.

«Испытания прошли штатно, в соответствии с программой и методикой. Согласно полученным в ходе испытаний результатам технические характеристики и показатели надежности движительно-рулевых колонок ДРК1200М по отдельным параметрам превосходят показатели аналогичного оборудования зарубежных производителей»,— сообщили в Невском ССЗ.

Михаил Першин рассказал, что «Красное Сормово» заказало на Невском заводе первые две рулевые колонки и рассчитывает протестировать их на своих судах. «Уверен, качество отечественного производителя будет высоким, и мы постепенно перейдем именно на это оборудование», — отметил господин Першин. Пока нижегородские корабелы используют, очевидно, последние комплектующие прежнего немецкого изготовителя Shottel. Две рулевые колонки предприятию удалось купить со склада, где они хранились более пяти лет.

Однако ранее с оборудованием Shottel уже возникли проблемы: в 2021 году рулевая колонка германского производителя сломалась при эксплуатации сухогрузе «Пола Мария». Владелец судна, компания «Пола Райз», по суду требует у нижегородской верфи компенсировать 28,6 млн руб. и $594,3 тыс. ущерба за ремонт судна, по причинам поломки будет изучено заключение судебной экспертизы.

Впрочем, на замену Shottel уже пришли азиатские компании: пробные рулевые колонки и двигатели для RSD59 верфи удалось найти в Китае. «Китайские рулевые колонки обошлись нам дешевле отечественных. Выбор пал на азиатских партнеров, поскольку нам необходимо было сохранить стоимость контракта и сократить сроки работы, на которые повлияли западные санкции. Посмотрим на качество китайских комплектующих, будем работать с ними и отечественными партнерами», — рассказал Михаил Першин, не став раскрывать поставщика из КНР и сумму сделки.

Надежда Малышева из PortNews напоминает, что судовое оборудование требует обязательной сертификации Российского морского и речного регистра судоходства либо международных регистров. Без них установка комплектующих на судно не допускается.

«Международные сертификаты Россия не отменяла, поэтому качеством импортозамещающих комплектующих в российском судостроении будет приемлемым. Кроме того, любую замену оборудования должен согласовать заказчик судна. "Красное Сормово" в плане соблюдения качества продукции считается одной из самых порядочных верфей», — отметила госпожа Малышева. Другой собеседник в судостроительной отрасли предположил, что «Красное Сормово» через посредников может продолжить покупать западное оборудование со складов, оформляя его через посредников по схеме «серого импорта».

Роман Рыскаль