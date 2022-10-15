Спецоперации против дискредитаций

За дискредитацию армии россияне должны государству уже 85,7 млн руб., следует из данных официальной судебной статистики за первые шесть месяцев этого года. А вот митинговая активность граждан, по тем же данным, идет на спад: количество штрафов за несанкционированные выступления существенно меньше, чем за прошлые аналогичные периоды. Традиционно стабильный и устойчивый рост демонстрируют дела об экстремизме и оправдании терроризма. В статистике фигурирует только одно уголовное дело по фейкам против армии, доведенное до приговора, но эксперты напоминают, что эта статья появилась недавно, и прогнозируют рост количества таких дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За первые три месяца с момента появления в Кодексе административных правонарушений санкции за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали по этой статье 2504 человека, а суммарный объем штрафов составил 85,7 млн руб., следует из данных судебной статистики, опубликованных Судебным департаментом при Верховном суде (ВС). Ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3) за то же время не зафиксировано, но это и понятно: вступившая в силу с марта этого года норма предполагает административную преюдицию, то есть уголовное наказание наступает, только если виновник в течение года до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.

Статистика также сообщает об одном-единственном приговоре за фейки об армии (ст. 207.3 УК). В июне этого года Мещанский районный суд Москвы приговорил по этой статье муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В то же время, по данным «ОВД-инфо» (внесен в реестр иноагентов), фигурантами по этой статье проходят уже 87 человек.

Данные за первое полугодие пока мало что говорят о практике применения санкций за эти правонарушения, считает старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. В перспективе следует ожидать рост количества таких дел, предупреждает он. Опубликованные в интернете высказывания, которые могут быть квалифицированы как дискредитация армии, правоприменитель считает длящимся правонарушением, то есть привлечь за него к ответственности, по мнению полицейских, можно в любое время, разъясняет эксперт. А за административным наказанием уже может следовать уголовное обвинение. Ну а статья про фейки об армии, в отличие от так и не заработавшей статьи об обычных фейках, не предполагает необходимости доказывать наличие причинно-следственной связи между конкретным сообщением и последствиями от него, что также упрощает ее применение. Эксперт указывает, что это уже можно наблюдать на практике: дел возбуждаются десятки. Зато, обращает внимание господин Селезнев, резкий спад наблюдается по делам о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК).

Наиболее массово применяемой пока остается 280-я статья УК (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). Она даже демонстрирует устойчивый рост: за первую половину этого года по ней вынесли 161 приговор, что почти на четверть больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. Растет и количество приговоров за оправдание терроризма: с 89 за первое полугодие прошлого года до 126 в этом.

Заметно выросло количество привлеченных к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). За полгода суды рассмотрели в общей сложности 2690 протоколов по таким делам, 2399 человек оштрафовали и 258 отправили под административный арест. В первом полугодии прошлого года дел было 2190 (1653 оштрафовали, 50 назначили арест). Господин Селезнев объясняет такую динамику расширением списка запрещенных организаций: вместе с ним растет и перечень запрещенной символики.

А вот уличная протестная активность, если верить статистике, идет на спад: в первом полугодии суды рассмотрели всего 16 151 дело об участии или организации незаконных митингов и оштрафовали 14 180 человек на 171 млн руб., еще 1465 были отправлены под арест и 361 — на обязательные работы. В первом полугодии прошлого года таких дел было больше почти на четверть — 19 560: тогда суды оштрафовали 13 096 человек на 167,2 млн рублей, еще 1682 отправили под арест, а 682 — на обязательные работы.

Юристы «ОВД-инфо» считают, что административное преследование протестующих не снижается, а скорее, «перераспределяется», в том числе в пользу новой статьи КоАП о дискредитации армии. Ее стали использовать там, где раньше применили бы «митинговые» санкции, поясняют эксперты. «Число дел по этой статье растет, мы насчитали уже более 4 тыс. административных дел "о дискредитации", опираясь на сайты городских судов»,— пояснил один из собеседников “Ъ” в юридическом департаменте «ОВД-инфо».

Политолог Константин Калачев говорит, что снижение митинговой активности естественно на фоне массового отъезда лидеров протеста и общего ужесточения законодательства: сейчас любой десять раз подумает, стоит ли выходить на улицу и вставать в пикет.

Анастасия Корня, Мария Старикова