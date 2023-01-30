«Интерфакс»: Минфин предложил освободить от налогов услуги по замене запчастей самолетов

Минфин подготовил законопроект, который освобождает от уплаты налога на прибыль и НДС услуги по замене неисправных двигателей, компонентов и комплектующих изделий гражданских самолетов. Меры затронут сервисные компании, которые обеспечивают доступ к складам авиазапчастей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации агентства, документ будут обсуждать на правительственной комиссии по законопроектной деятельности на нынешней неделе. Законопроект подготовлен по поручению премьера России Михаила Мишустина, данному в ноябре 2022 года.

В прошлом году страны Запада запретили поставки самолетов и комплектующих для них в Россию. Санкции введены в ответ на ввод российских войск на Украину. В декабре 2022 года сообщалось, что Индия начнет поставки запчастей для самолетов в Россию.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Индия пообещала взлет поставок».

Олеся Павленко