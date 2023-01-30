Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура: нерпы в Дагестане могли погибнуть из-за выброса природного газа

В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что основной версией гибели нерп (тюленей) в Дагестане являются выбросы природного газа. Речь идет о найденных в декабре прошлого года 650–700 погибших тюленях.

«Концентраций загрязняющих веществ, способных вызвать единовременную гибель значительного количества морских млекопитающих, не выявлено. … Основной рабочей гипотезой в настоящее время является гибель каспийских тюленей в результате значительного выброса природного газа (метан-пропан-бутановой смеси с примесью сероводорода)»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Материалы проверки направлены в управление СКР по Дагестану, там происшедшему дадут правовую оценку. Тем временем Россельхознадзор у погибших млекопитающих инфекционных заболеваний не обнаружил.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...