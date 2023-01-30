Прокуратура: нерпы в Дагестане могли погибнуть из-за выброса природного газа

В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что основной версией гибели нерп (тюленей) в Дагестане являются выбросы природного газа. Речь идет о найденных в декабре прошлого года 650–700 погибших тюленях.

«Концентраций загрязняющих веществ, способных вызвать единовременную гибель значительного количества морских млекопитающих, не выявлено. … Основной рабочей гипотезой в настоящее время является гибель каспийских тюленей в результате значительного выброса природного газа (метан-пропан-бутановой смеси с примесью сероводорода)»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Материалы проверки направлены в управление СКР по Дагестану, там происшедшему дадут правовую оценку. Тем временем Россельхознадзор у погибших млекопитающих инфекционных заболеваний не обнаружил.

Мария Федотова