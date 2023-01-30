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Коммерсантъ FM
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Россельхознадзор не выявил инфекций у погибших в Каспийском море тюленей

Россельхознадзор не обнаружил грипп птиц и другие инфекционные заболевания в телах тюленей, которые погибли на побережье Каспийского моря в декабре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий—возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

4 декабря 2022 года в Каспийском природоохранном центре сообщили об обнаружении 1,7 тыс. погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Махачкале. Признаков насильственной смерти эксперты на обнаружили. 3 декабря также сообщалось об обнаружении 650–700 мертвых тюленей.

Олеся Павленко

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