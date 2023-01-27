Капитализация индийской Adani Group обвалилась на $42 млрд после обвинений в мошеннических схемах

За несколько дней акции индийского конгломерата Adani Group подешевели на 10%, тем самым капитализация компании сократилась на $42 млрд. Акции некоторых компаний, входящих в группу, упали еще сильнее: Adani Green Energy — на 20,1%, Adani Transmission — на 19,8%.

Акции Adani стали снижаться, после того как во вторник компания Hindenburg Research опубликовала собственное расследование о конгломерате. Как заявляют в Hindenburg Research, они вели расследование два года и собрали доказательства, что «Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». Компания поставила под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявила, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги».

Hindenburg Research специализируется на подобных расследованиях и поиске финансовых махинаций и других нарушений в деятельности публичных компаний, зарабатывая на игре на понижение акций компаний после публикации расследований. Так, в частности, после расследования в отношении производителя электромобилей Nikola Corp котировки компании упали на 90%, а ее глава Тревор Милтон был осужден за обман инвесторов.

Группа компаний Adani была создана бизнесменом Гаутамом Адани. В 1980-х он создал торговую фирму Adani Enterprises, с тех пор в конгломерат вошли самые разные компании — от операторов портов и энергетических сетей до сельскохозяйственных и транспортных фирм. В сентябре прошлого года господин Адани занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires с состоянием $147 млрд.

Яна Рождественская