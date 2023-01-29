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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

14:27. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В нем зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших, по словам главы региона, нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались сам Краснооктябрьский и соседнее село Волфино: «Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 января

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