Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 января

14:27. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В нем зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших, по словам главы региона, нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались сам Краснооктябрьский и соседнее село Волфино: «Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 января