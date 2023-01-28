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обновлено 20:38

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

20:38. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сегодня принимал в регионе председателя Московской гордумы Алексея Шапошникова и «показал ему, как живут приграничные территории, как выстраивается взаимодействие с Министерством обороны, как идет строительство белгородской засечной черты»: «В рамках визита обсудили законодательные инициативы, обеспечивающие социальную защиту строителей на оборонительных сооружениях, защиту отрядов самообороны и многое другое».

20:00. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что регион намерен помочь в восстановлении больницы в подшефном Новойдаровском районе ЛНР, где, по данным Минобороны РФ, 28 января около 7:30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по зданию ЦРБ. В результате попадания снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал. «Будем слать туда наших специалистов и помогать восстанавлитать больницу»,- заявил господин Егоров.

19:42. По фактам, перечисленным в коллективном видеообращении родственников мобилизованных из Липецкой, Курской, Орловской и Владимирской областей, организованы комплексные проверочные мероприятия. Как сообщили в правительстве Липецкой области, с родственниками военнослужащих уже встретились несколько высокопоставленных чиновников. Они обратились в одну из воинских частей «для выяснения всех фактов, обстоятельств и решения проблем военнослужащих». Уже завтра должен состояться выезд на место спецпредставителей Липецкого и Владимирского регионов совместно с военным прокурором.

10:47. Громкие звуки в небе, сообщения о которых поступали в соцсетях Курской области утром 28 января, были связаны с работой российской авиации. Об этом сообщили в правительстве региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 января

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