Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 января

12:20. В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Таловой Воронежской области сержант Алексей Костопраев. 21 августа 2022 года он подписал контракт для участия в спецоперации. Служил командиром танка. Погиб при исполнении воинского долга 16 января.

12:10. В ходе СВО погиб доброволец из Курска Николай Прокопов. По данным региональный властей, бойцу было 37 лет. Он родился в поселке Искра и закончил школу имени Александра Невского. В зону СВО отправился добровольцем.

11:42. Младший сержант Валерий Каратаев из Курска погиб 9 января при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Донбасса, сообщила администрация облцентра.

10:45. От Орловской области доставлен очередной гуманитарный груз в район Кременная-Сватово Луганской народной республики. Военнослужащим переданы тепловизоры, рации, одежда и сапоги, инструменты и строительный материал, маскировочные сети, спальники, генераторы, печи-буржуйки, продукты питания. «Оперативный сбор стал возможен благодаря значительному вкладу представителей бизнеса. Предприниматели, не считаясь с затратами, на протяжении вот уже почти года оказывают серьезную материальную поддержку по формированию и отправке грузов. Не прекращается помощь и от простых жителей. Каждый рубль направляется на закупку очень нужных вещей, которые соответствуют текущим потребностям фронта»,- заявил губернатор Орловщины Андрей Клычков. По его словам, регион планирует за две недели отправить на фронт восемь посылок, четыре из их уже доставлены.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 января