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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Германии: страна близка к пределу возможностей в вопросе поставок танков

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин приближается к пределу своих возможностей в вопросе поставок танков Украине. Так он прокомментировал возможность дополнительных поставок танков ВСУ в будущем.

Борис Писториус

Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил дальнейшие поставки танков. Но мой вопрос состоит в следующем: откуда они возьмутся? Мы приближаемся к пределам»,— сказал Борис Писториус в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Он подчеркнул, что помимо поставок Украине у Германии есть соответствующие обязательства как у члена НАТО.

25 января Германия объявила о поставке Украине танков Leopard 2. К концу марта Киев должен получить от Берлина 14 единиц. Как писало Bloomberg, всего ФРГ планирует постепенную отправку 112 танков.

Подробнее о наращивании военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян

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