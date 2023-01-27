Министр обороны Германии: страна близка к пределу возможностей в вопросе поставок танков

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин приближается к пределу своих возможностей в вопросе поставок танков Украине. Так он прокомментировал возможность дополнительных поставок танков ВСУ в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse, Reuters Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил дальнейшие поставки танков. Но мой вопрос состоит в следующем: откуда они возьмутся? Мы приближаемся к пределам»,— сказал Борис Писториус в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Он подчеркнул, что помимо поставок Украине у Германии есть соответствующие обязательства как у члена НАТО.

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25 января Германия объявила о поставке Украине танков Leopard 2. К концу марта Киев должен получить от Берлина 14 единиц. Как писало Bloomberg, всего ФРГ планирует постепенную отправку 112 танков.

Подробнее о наращивании военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян