Госконтракты вышли за пределы

Цена каждого десятого строительного госконтракта стоимостью свыше 100 млн руб. в 2022 году была пересмотрена из-за удорожания стройматериалов, подсчитали в объединении НОСТРОЙ. В среднем сметная стоимость таких госстроек в прошлом году выросла на 20%, а общее удорожание составило 180 млрд руб. Эксперты отмечают, что высокая востребованность механизма стала еще одним подтверждением несовершенства системы ценообразования в «бюджетном» строительстве. Ее реформирование, представляющее собой смену модели расчетов, продолжается уж много лет и, по заверениям властей, завершится к концу третьего квартала этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2022 году, сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, процедуру пересмотра цен в связи с удорожанием материалов прошел каждый десятый строительный госконтракт дороже 100 млн руб. Стоимость пересмотренных контрактов составила 900 млрд руб.— при общем объеме этого «рынка» в 9 тыс. контрактов на 7,2 трлн руб. Одобренное удорожание в итоге составило 180 млрд руб.— в среднем цены контрактов выросли на 20%.

Напомним, механизм пересмотра ранее твердых цен госконтрактов со строителями был введен в августе 2021 года — подрядчики и госзаказчики получили возможность заключать дополнительные соглашения, позволяющие увеличить стоимость стройки предельно на 30%. Для крупных проектов — от 100 млн руб.— условием этого стала повторная госэкспертиза для подтверждения сметы. Сначала механизм касался контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года, в итоге — до 1 января 2023-го.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина “Ъ” пояснили, что инструмент «доказал свою эффективность, позволив без сбоев продолжить строительство» — в 2022 году на него было выделено бюджетное финансирование объемом 156,5 млрд руб. Отметим, что участники рынка жаловались на длинные сроки получения этих денег — регионы сначала ждали перевода средств из федерального центра, затем добавляли свою «долю» и лишь после этого заключали с подрядчиками допсоглашения.

На госконтракты, которые будут заключаться в этом году, механизм пересмотра цен не распространяется — вероятность продления его действия в Минстрое и аппарате вице-премьера комментировать не стали. Сейчас, отметили в аппарате Марата Хуснуллина, стоимость стройматериалов остается «достаточно стабильной», но в правительстве готовы оперативно реагировать на запросы отрасли о поддержке.

Как отмечает член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев, механизм пересмотра цен «спас большое количество подрядчиков, работающих на бюджетных объектах», но «помощь пришла не ко всем — особенно это коснулось некрупных предприятий, многие из которых ушли с рынка». Это, по его словам, выявило системные проблемы в ценообразовании на госстройках — в частности, низких цен стройконтрактов, не увязанных с рыночной конъюнктурой (сегмент коммерческих подрядов пережил эту ситуацию существенно легче).

Отметим, что реформа системы ценообразования в госстроительстве, суть которой заключается в изменении подхода к определению сметной стоимости строек для их приближения к рыночным реалиям, идет с 2015 года и все еще не завершена. Изначально предполагался переход с базисно-индексного метода (цены 2001 года ежегодно умножаются на индексы) на ресурсный — когда цены рассчитываются на основании мониторинга рынка материалов. В итоге было решено остановиться на смешанном ресурсно-индексном методе — сметы рассчитывают исходя из данных госинформсистемы о ценах ФГИС ЦС, а в отсутствие данных в ней — из цен 2021 года с более детальными индексами по группам однородных ресурсов. Перейти на эту методику все регионы должны к концу третьего квартала 2023 года — по данным НОСТРОЙ, к переходу уже в первом квартале готовы шесть регионов, во втором — еще 27.

Евгения Крючкова