«Впереди большие судебные разбирательства»

Судьба скифского золота решится 15 сентября. На эту дату намечено оглашение вердикта Верховного суда Нидерландов по этому вопросу. 27 января генпрокурор страны поддержал решение о передаче музейных ценностей Украине. Тяжба Киева и крымских музеев длится с 2014 года — с тех пор выставка уникальных артефактов не может вернуться домой из-за изменения территориального статуса полуострова. Москва обвиняет суд в предвзятости. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает дело прецедентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С 7 февраля по 31 августа 2014 года в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка изделий из золота Северного Причерноморья. Официальное название более длинное, но это в данном случае неважно. И в марте того же года Крым вдруг неожиданно вошел в состав России. Большинство стран мира с этим фактом не согласилось. В результате вот уже скоро девять лет, как коллекция уникальных экспонатов общей стоимостью под €1 млн остается в Нидерландах.

Все это время идут суды. Украина настаивает, что это ее артефакты, которые подлежат возвращению. Позиция России заключалась в следующем: мы здесь вообще ни при чем — это достояние крымской земли, местных музеев, и нет здесь никакой политики. Сотрудники ухаживали, следили, реставрировали, сдували пыль, так что по справедливости золото наше, вернее, крымское.

Дальше самое интересное — суды выносили решения в пользу Киева, но крымские музейщики, историки-бессребреники подавали апелляции. Западное политизированное правосудие все эти годы слушало аргументы — рассматривало дело. Заметно, что с окончательным вердиктом явно не торопилось. Хотя работу юристов с российской стороны также нельзя не отметить. Тем не менее, судя по всему, чаша весов Фемиды Нидерландов в итоге склоняется в пользу Украины.

Может быть, последние события наложили определенный отпечаток, а может быть, и нет. Как бы то ни было, Москва считает решение политизированным и предвзятым. Что касается Киева, то он нередко упрекает Запад в нерешительности.

В данном случае можно предположить нежелание судей ввязываться в политическое дело.

Чем показательна вся эта история? Тем, что с высокой долей вероятности впереди новые большие судебные разбирательства. На суммы куда большие, чем €1 млн. Например, по поводу арестов российских активов. По идее, шансы избежать изъятия или по крайней мере затянуть процесс есть, и неплохие. Почему? Потому что судьи и прокуроры — тоже люди, в Европе хорошо живут, зачем им лишняя головная боль, такие сложные дела? Не корову же украли — это политика.

Не каждый решится брать на себя ответственность, поэтому проще заморозить все эти разбирательства по формальным причинам (коих всегда немало), так сказать, до лучших времен. А там, глядишь, ветер поменяется, и все само собой рассосется. И вот кажется, что рассчитывать на подобное больше не стоит — меняются европейцы. Обстановка, знаете ли, такая, что теперь есть или да, или нет. Третьего не дано. И при этом, конечно же, судить необходимо исключительно по закону. Этого никто не отменял. Так что очень возможно, что скифское золото — лишь начало большого пути.

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