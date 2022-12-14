Единственный в «Галактике»

Арбитражный суд Краснодарского края запретил проводить новые торги по продаже ТРК «Галактика» из-за отказа организатора торгов признать победителем в состоявшемся аукционе его единственного участника ООО «СЗ "Инсити-Строй"». Застройщик снизил за время торгов стоимость торгово-развлекательного комплекса с 4,7 млрд руб. до 2,4 млрд руб., после чего организатор по техническим причинам отменил результаты аукциона. По мнению конкурсного управляющего должника, рассмотрение дела в суде приведет только к потере времени и новым торгам. Эксперты считают, что «Инсити-Строй» имеет законные основания на заключение договора купли-продажи имущества банкрота.



Застройщику “Инсити-Строй” удалось на торгах снизить стоимость ТРК с 4,7 млрд руб. до 2,4 млрд руб.

Фото: trkgalaktika.ru

Арбитражный суд Краснодарского края по заявлению ООО «Специализированный застройщик "Инсити-Строй"» запретил возобновлять отмененные торги по продаже имущества ЗАО «Темпл Инк.». Заявитель требует признать себя победителем в аукционе по продаже ТРЦ «Галактика» (ул. Уральская, 98/11) с начальной ценой 4,7 млрд руб. Застройщик утверждает, что организатор торгов не рассмотрел его заявку, отменив торги «по техническим причинам». Возобновление торгов при наличии нерассмотренной заявки СЗ «Инсити-Строй» или объявление новых торгов по продаже имущества должника, по мнению заявителя, будет нарушением его прав и законных интересов.

В определении суда указано, что застройщик своевременно внес задаток 47,8 млн руб. и «рассчитывал в максимально короткие сроки заключить договор купли-продажи имущества и оплатить причитающуюся сумму за счет привлеченных кредитных средств, на которую уже осуществляются платежи по процентам». Суд пришел к выводу, что обеспечительные меры по запрету новых торгов соразмерны заявленным требованиям и «обеспечивают баланс интересов сторон».

Как рассказал «Ъ-Кубань» конкурсный управляющий «Темпл Инк.» Владимир Звонарев, заявитель также написал жалобу в УФАС, и ведомство отменило эти торги с предписанием о проведении новых торгов. «Впоследствии организатор хотел исполнить это требование и уже назначил новые торги. Однако заявитель обратился в суд с требованием оспорить отмененный аукцион и признать себя победителем. Считаю, что это неверно. Я полагаю, что суд решит возобновить торги на том этапе, на котором они были отменены»,— говорит господин Звонарев.

По его словам, единственный участник аукциона «Инсити-Строй» снизил на аукционе цену «Галактики» до 2,4 млрд руб., после чего торги были отменены из-за «объективных технических причин». Действия по обращению «Инсити-Строй» в суд, полагает господин Звонарев, привели лишь к длительным судебным тяжбам, которые все равно завершатся объявлением новых торгов.

«Галактика» — крупнейший ТРЦ Краснодара, на его территории расположено более 200 магазинов. Двухэтажное здание торгово-развлекательного центра с подвалом площадью 94 тыс. кв. м было построено в 2008 году. В лот также включены семь земельных участков, сеть ливневых канализаций, водопроводные и канализационные сети, а также система подсчета посетителей EASY 21.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2018 году «Галактика» лишилась двух якорных арендаторов — гипермаркета Castorama (13 тыс. кв. м) и магазина бытовой техники и электроники Media Markt. Аналитики по этой причине уже тогда предрекали закрытие ТРК. Сообщалось также, что на месте торгово-развлекательного центра некий застройщик якобы намеревался построить жилой комплекс.

ЗАО «Темпл Инк.», владелец ТРК, признано банкротом 11 апреля 2018 года по иску ООО «Келлер», которое приобрело у ООО «Спецстроймонтаж» право требования задолженности за монтажные работы на 129 млн руб. 2 июня 2022 года конкурсное производство продлено на шесть месяцев. В августе 2021 года стоимость ТРК «Галактика» на торгах составила 5,3 млрд руб., в сентябре того же года цена лота снизилась до 4,7 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Темпл Инк.» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредитель — кипрская компания Raiska Consulting. Выручка компании за 2021 год составила 674,4 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб. ООО «СЗ "Инсити-Строй"» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основной профиль — деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика. Учредитель — Роман Саркисов. Убыток предприятия за 2021 год составил 7,7 млн руб. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, застройщик сдал в Краснодаре во втором квартале 2022 года жилой район «Любимово» (три дома по ул. 1-го Мая).

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что победитель торгов, объявленных несостоявшимися, вправе предъявить иск к организатору аукциона о понуждении последнего к заключению соответствующего договора купли-продажи на основании ч. 1 п. 4 ст. 445 ГК РФ.

По мнению партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, в рамках возобновления торгов разумным было бы на основании ранее поданных заявок подвести итоги аукциона и заключить договор с его победителем. «Принимая во внимание наличие обеспечительных мер, судьба торгов будет определена после рассмотрения заявления в суде. Арбитражный управляющий может быть привлечен за возможные убытки, если таковые имели место, а также его действия или бездействие могут быть признаны незаконными судом, если суд усмотрит соответствующие основания»,— подытожил господин Красников.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram