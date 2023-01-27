Глава «Ростеха» заявил о разработке для спецоперации способных наносить удары роем дронов

На базе предприятий «Ростеха» создают разведывательно-ударные коптеры, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, разработка устройств ведется для обеспечения нужд военной операции на Украине.

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя. Такая техника существенно изменила характер боевых действий. Понимание этого есть и у нас, и у Минобороны. Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу»,— сказал господин Чемезов (цитата по «РИА Новости»).

По словам гендиректора «Ростеха», в зоне боевых действий «интенсивно и очень результативно» уже применяются ударные беспилотники «Ланцет», разработанные российской компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»).

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» может поражать цели в радиусе до 40 км, максимальная взлетная масса составляет 12 кг, он оснащен несколькими типами систем наведения.

31 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В соответствии с поручением президента до 1 апреля правительство должно утвердить план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотники с учетом увеличения объема поставок БПЛА гражданского и специального назначения.