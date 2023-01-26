Кредит Европа банку разрешили приобрести Икано-банк, обслуживавший группу IKEA

Сегодня, 26 января, президент РФ Владимир Путин выдал разрешение российскому Кредит Европа банку на покупку 100% акций связанного со шведской IKEA Икано-банка. Документы на согласование этой сделки стороны подавали еще летом 2022 года. Тогда источники «Ъ» указывали, что банк может быть продан за 0,2–0,3 капитала.

Икано-банк — небольшая кредитная организация с базовой лицензией и активами в 3,97 млрд руб. на начало февраля 2022 года. Его объем активов в десятки раз меньше активов банка-покупателя (129,4 млрд руб.).

Икано-банк был создан в 2013 году преимущественно под выдачу потребительских кредитов в торговых центрах IКЕА и «Мега» в форме совместного предприятия. Владельцем банка является нидерландская Cirus Holding BV, которая принадлежала в равных долях группе Ikano SA (Люксембург) и Credit Europe Bank NV (Нидерланды). Группа Ikano принадлежит семье Кампрадо, потомкам основателя холдинга IKEA. Credit Europe Bank NV принадлежит турецкой группе FIBA. Компания IKEA решила полностью уйти из России после начала специальной военной операции на Украине, приостановив с марта 2022 года работу всех магазинов.

Новый специальный порядок для сделок в том числе на банковском рынке с активами, владельцами которых выступают иностранные лица, был введен в августе 2022 года. Осенью был опубликован список из 45 иностранных банков, сделки с которыми запрещены без особого решения президента РФ (см. www.kommersant.ru/doc/5634175). Первым такое разрешение получил АвтоВАЗ на покупку РН-банка, занимающегося автокредитованием.

Ольга Шерункова