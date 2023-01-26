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обновлено 13:35

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:35. Над Курском продолжают летать боевые самолеты, в том числе и парами, сообщает правительство Курской области. Там отметили, что «иногда во время перехода звукового барьера бывает очень шумно» и попросили жителей не волноваться.

09:42. Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев сообщил, что строительство «засечной черты» на территории Белгородского района завершено.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 января

Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира пригласил белгородцев поучаствовать в субботнике, посвященному уборке мусора, оставшейся после ухода российских военных…

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