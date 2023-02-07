Как менялась валютная структура Фонда национального благосостояния

По подсчетам аналитиков Bloomberg и Citigroup, если нефть марки Urals будет стоить $25–35 за баррель, уже в 2023 году резервы ЦБ в юанях будут исчерпаны. Если же цена энергоресурса останется на актуальном на момент исследования уровне ($58,8 за баррель), резервы в китайской валюте израсходуются за два с половиной года. По последним официальным данным (на конец января 2023 года), резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юанях составляли 307,45 млрд, что эквивалентно $45 млрд.

До конца 2020 года структура валютных резервов ФНБ состояла из доллара, евро (более 90% в совокупности) и британского фунта. В 2021 году в ней появились азиатские валюты — китайский юань и японская иена (а также золото). Тогда же было решено отказаться от долларовых активов. К концу 2022 года в ФНБ остались только две валюты — евро и юани. Остатки на счетах в фунтах и иенах были обнулены, а «недружественного» евро — значительно сокращены. В новой структуре фонда, утвержденной Минфином, доля юаня будет ограничена 60%, безналичного золота — 40%.

Следует добавить, что российская нефть сейчас торгуется ниже ценового потолка в $60. В январе 2023 года баррель нефти Urals в среднем стоил $49,48.