Чиновников подвели к канализации

Выяснением степени виновности должностных лиц администрации Ульяновска регионального Агентства госстройжилнадзора займутся следователи следственного управления СКР по Ульяновской области. Возбуждено сразу три уголовных дела по фактам незаконных действий должностных лиц, повлекших постоянное затопление канализационными водами многоквартирного дома и близлежащего лесного массива в Ленинском районе Ульяновска. Проверка прокуратуры, на основании материалов которой были возбуждены уголовные дела, показала, что должностные лица мэрии, «Ульяновскводоканала» и регионального Агентства госстройжилнадзора фактически разрешили подключение системы водоотведения к незарегистрированным и незавершенным инженерным сетям и КНС, а также не приняли мер по передаче инженерных сетей городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Брагин Фото: Александр Брагин

Сразу три уголовных дела возбуждены следственным управлением СКР по Ульяновской области по материалам прокурорской проверки обстоятельств затопления канализационными стоками многоквартирного дома (МКД) № 14 по ул. Городская Усадьба и близлежащего лесного массива в Ленинском районе Ульяновска, сообщила областная прокуратура.

Как ранее уже рассказывал «Ъ», жаловаться в мэрию на канализационные стоки, затапливающие их двор, а затем уходящие в лесной массив, жители дома № 14 по ул. Городская Усадьба начали еще в середине ноября. В видеообращении к мэру Ульяновска и губернатору региона они отмечали, что аварии на канализационной сети происходили у них и раньше, от вредных испарений начинают болеть их дети, но администрация Ульяновска, признавая, что канализационная насосная станция (КНС) возведена «с грубейшими нарушениями технологии», никаких мер не принимала.

Прокурорская проверка показала, что МКД (он был построен компанией ООО «CP „Нордпарк“» — ГК «Премьера», принадлежащей известному предпринимателю региона Ильдару Сеюкову) после окончания строительства «в нарушение требований законодательства» был подключен к принадлежащим частному лицу сетям водоотведения, «которые в установленном законом порядке не паспортизированы», «право собственности на них не зарегистрировано, обслуживающая сети эксплуатирующая организация ­отсутствует».

Кроме того, по данным ЕГРН, «строительство КНС не завершено, разрешение на ввод ее в эксплуатацию не выдавалось, сведения о правах на сети водоотведения в ЕГРН отсутствуют». Тем не менее, отмечает прокуратура, в сентябре 2020 года региональным Госстройжилнадзором, «несмотря на наличие со стороны застройщика грубых нарушений градостроительных норм и правил», было «выдано заключение о соответствии построенного объекта (КНС. — «Ъ») требованиям проектной документации», а затем «в нарушение требований Градостроительного кодекса» муниципальным предприятием «Ульяновскводоканал» были выданы техусловия на подключение МКД «к юридически не существующим инженерным сетям водоотведения». После этого, в конце сентября 2020 года, «вопреки требованиям Градостроительного кодекса», начальником управления архитектуры и градостроительства Натальей Гордеевой было выдано разрешение на ввод МКД в ­эксплуатацию.

Проверка ведомства показала, что сети водоотведения «не отвечали нормативным требованиям, в следствие чего водоотведение сточных вод на протяжении двух лет сопровождается загрязнением придомовой территории и прилегающих земель государственного лесного фонда на площади более 200 кв. м». При этом, подчеркивают в прокуратуре, сама коммунальная услуга водоотведения с сентября 2020 года «фактически не оказывается», в то же время администрацией Ульяновска «меры по принятию инженерных сетей в муниципальную собственность не принимались», хотя прежний владелец сетей неоднократно обращался в мэрию с таким предложением.

На основании материалов прокурорской проверки СУ СКР возбудило три уголовных дела по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до трех месяцев ареста) должностными лицами администрации города, Госстройжилнадзора и «Ульяновскводоканала». Обвинения пока никому не предъявлены.

Узнать позицию руководителя управления ЖКХ мэрии Ульяновска Александра Андреева не удалось — по своим телефонам он был недоступен, на запрос «Ъ» не ответил.

Ранее в беседе с «Ъ» он отмечал, что частные сети водоотведения и КНС — «уже не зона ответственности города», и «собственник сетей должен сам содержать свой объект в нормативном состоянии». Он также подчеркивал, что «город возьмет эти сети только в том случае, если они будут приведены в соответствие требованиям».

Глава горархитектуры Наталья Гордеева с выводами прокуратуры не согласна. Как она ответила «Ъ», «Градкодексом предусмотрен перечень документов, прилагаемых к заявлениям на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, и застройщиком был представлен полный пакет документов, основания для отказа в выдаче разрешений отсутствовали, действия управления законны».

Сам собственник сетей и КНС ИП Павел Бажанов пояснял «Ъ», что передавать сети и КНС городу он не планировал, но «готов подумать, если город компенсирует его затраты в размере 15 млн руб.». Сейчас, после возбуждения уголовных дел, он сказал, что пока не знает, что с этим делать, и к нему «из мэрии по этому поводу никто не ­обращался».

Между тем заместитель прокурора Ленинского района Ульяновска Виктор Нагорный заявил «Ъ», что «федеральный закон о водоснабжении говорит однозначно, что если организация не в состоянии оказать эту услугу надлежащим образом, то муниципалитет обязан взять это на себя, и там нет никаких предварительных условий по приведению сетей в надлежащее состояние». КНС, по его мнению, также следует передать городу, и сейчас изучается судебная практика, чтобы определить, на каких условиях требовать передачи, если собственник не пожелает передать добровольно. «Прокуратура продолжает следить за ситуацией, и до конца года администрация должна нам представить информацию, какой выход из ситуации они видят»,— отметил господин Нагорный.

Между тем, как уже сообщал «Ъ», зампред гордумы Денис Седов отмечает, что подобные ситуации с частными инженерными сетями случались уже не раз, и проблема передачи частных инженерных сетей системная: необходимо вносить в федеральное законодательство изменения, детально прописывающие условия и процедуру такой передачи. С ним соглашается и господин Нагорный: «Хотелось, чтобы законом был прописан более детальный порядок. Иначе получается, что построили поселок, сети остались в частной собственности, а через несколько лет возникли проблемы. И никто не знает, что с ними делать. Хотя, если говорить откровенно, всем просто на это было ­наплевать».

Сергей Титов, Ульяновск