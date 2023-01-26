Губернатор Приамурья назвал тему утилизации ядохимикатов в регионе «выдуманной»

Губернатор Амурской области Василий Орлов считает тему утилизации вредных веществ в районе Завитинска «выдуманной» и «высосанной из пальца». По его словам, на складах ЗАТО Циолковский находятся удобрения с истекшим сроком годности, а не ядохимикаты, как заявляли местные жители. Отвечая на вопросы в прямом эфире сегодня, 26 января, он подчеркнул, что все работы были безопасны.

«Тема выдуманная, во многом высосанная из пальца. Нет там никаких ядохимикатов — есть удобрения, у которых истек срок годности. Таких удобрений тысяча тонн. Они находятся в двух складах на территории ЗАТО Циолковский»,— сказал Василий Орлов. Он уточнил, что есть решение суда об утилизации веществ, их планируется уничтожить путем термической обработки, а не сжигания — в таком случае «от этих удобрений не остается ничего».

Губернатор отметил, что уже принято решение, по которому около Завитинска работа по утилизации продолжена не будет, выбрана другая площадка, ее оборудовали в тайге. При этом называть район или примерное местоположение губернатор не стал. Он также заявил, что в «раскачке» общественного мнения может участвовать частная компания по утилизации таких отходов. «Она очень хочет, чтобы только с ней заключали контракты, чтобы они все это проводили в Красноярске, и цена вопроса в десятки раз там выше»,— сказал глава региона.

«Ядохимикаты и удобрения — это совершенно разные вещи, и у них совершенно разные задачи. Если ядохимикаты конкретно убивают какой-то вид организма, то удобрения, наоборот, не убивают, а дают питание. Если это удобрения, их не требуется сжигать, вопрос их утилизации вообще не стоит, это ценное сырье. А пестициды, если их срок годности прошел, вносить нельзя, им требуется утилизация. Хранить их дальше — в десятки раз хуже»,— пояснил «Ъ» начальник Благовещенского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области Павел Жирнов.

Как сообщал «Ъ», против сжигания ядохимикатов под Завитинском активно выступили местные жители. Они направляли обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Роспотребнадзор, в прокуратуру, губернатору. В результате власти Приамурья приняли решение прекратить работы. Всего было сожжено 100 тонн опасных веществ. Контракт на сжигание еще почти 500 тонн остался неисполненным. Подлежащие уничтожению агрохимикаты будут храниться на прежних складах близ космодрома Восточный в герметичных контейнерах.

Между тем в пятницу, 27 января, в Завитинском районном суде должно состояться первое заседание по иску местных жителей, которые обратились в суд, чтобы прекратить утилизацию и расторгнуть договор аренды земельного участка, где велись работы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гори оно в яду».

Анна Яшина, Благовещенск