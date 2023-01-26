Татарстан откажется от должности президента после нового изменения конституции

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана депутаты одобрили в первом чтении новые изменения региональной конституции. Как сообщил глава профильного комитета Альберт Хабибуллин, республика решила отказаться от «переходного периода» по переименованию должности президента. Руководитель республики будет называться главой (раисом) сразу после вступления нового закона.

В декабре депутаты уже внесли поправки в конституцию, согласно которым от должности президента республика отказывалась по истечении действующего срока Рустама Минниханова. Однако теперь Госсовет решил ускорить отказ от президентского статуса.

Поправки к конституции Татарстана были рассмотрены без какого-либо обсуждения. На этом настоял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Татарстан оставался единственным субъектом РФ, где сохранился пост президента республики. Принятый в конце 2021 года закон о публичной власти в регионах обязывал Татарстан изменить конституцию к 1 января 2023 года.

Подробнее об изменении наименования должности Рустама Минниханова — в материале «Ъ» «Татарстан определился с последним президентом».

Кирилл Антонов, Казань