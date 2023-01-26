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Коммерсантъ FM
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В МИД РФ назвали политическим решение ЮНЕСКО признать исторический центр Одессы всемирным наследием

В МИД России заявили, что решение включить в список Всемирного наследия исторический центр Одессы было принято без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО. В ведомстве отметили, что отдельного осуждения со стороны организации заслуживает размещение и использование военных объектов в портовой зоне Одессы.

«Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы — императрице Екатерине Второй, ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову»,— сказано в заявлении МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что решение ЮНЕСКО — политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой. В российском МИДе отметили, что две трети государств-членов Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО не поддержало эту «авантюру» — решение по Одессе было принято всего шестью голосами из 21.

ЮНЕСКО включила исторический центр Одессы в список Всемирного наследия 25 января. Это решение предоставляет Украине право запросить расширенную техническую и финансовую международную помощь для обеспечения защиты города. По информации AFP, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия заявку города поддержали шесть стран, 14 воздержались от голосования, Россия проголосовала против.

Дарья Эрозбек

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