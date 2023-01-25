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Коммерсантъ FM
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ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы всемирным наследием

ЮНЕСКО включила исторический центр украинского города Одесса в список Всемирного наследия. В пресс-релизе организации отмечается, что таким образом ЮНЕСКО признает «выдающуюся универсальную ценность этого места и обязанность всего человечества защищать его».

«Пока продолжается война, это признание олицетворяет нашу коллективную решимость сделать так, чтобы этот город был сохранен от дальнейшего разрушения»,— прокомментировала внесение Одессы в список Всемирного наследия гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Из пресс-релиза следует, что в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия все 194 принявшие ее страны обязуются «не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб объекту всемирного наследия, и оказывать содействие в его защите».

Кроме того, признание исторического центра Одессы Всемирным наследием предоставляет Украине право запросить расширенную техническую и финансовую международную помощь для обеспечения защиты города.

По информации AFP, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия заявку города поддержали 6 стран, 14 воздержались от голосования, Россия проголосовала против.

В постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО заявили, что решение о внесении Одессы в список Всемирного наследия было принято в обход правил. Российские представители считают, что Украина, в частности, скрыла от комитета сведения о сносе городских памятников, которые были демонтированы уже после подачи заявки. Речь в том числе идет о демонтаже памятника Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе.

Подготовительная процедура с участием международных экспертов по включению Одессы в соответствующий список была запущена в августе 2022 года при поддержке Италии и Греции. Официальную заявку подал президент Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года. Решение о статусе города было принято по ускоренной процедуре в связи с продолжающимся на территории Украины конфликтом.

Также в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся Софийский собор в Киеве, Киево-Печерская лавра, а также ансамбль исторического центра Львова.

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