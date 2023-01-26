Связистам и стивидорам снизили налоги

Депутаты городского парламента в третьем чтении поддержали законопроект о налоговых льготах для компаний, пострадавших от европейских санкций. В списке тех, кому, по мнению парламентариев, нужна помощь, телекоммуникационные и стивидорные компании. Инициатива касается инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль, а также налогов на здания, сооружения и передаточные устройства. Телеком-компании смогут воспользоваться льготой для модернизации инфраструктуры и оборудования. Представители сферы оценивают меру поддержки положительно. По мнению экспертов, помощь такого рода сейчас необходима.

Депутаты городского парламента в третьем чтении поддержали законопроект о налоговых льготах для компаний, пострадавших от европейских санкций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законодательное собрание Петербурга, 25 января, в третьем чтении одобрило законопроект о внесении изменений в городские законы «О налоговых льготах» и «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, упрощенную систему налогообложения». Согласно принятому закону, который внес губернатор города Александр Беглов, механизм ИНВ будет распространяться на телекоммуникационные компании, в том числе для приобретения оборудования. По мнению авторов инициативы, это позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Закон начнет действовать на следующий день после его официального опубликования.

Авторы инициативы относят сферу телекоммуникаций к наиболее пострадавшим от санкций отраслям. В пояснительной записке отмечается, что операторы связи столкнулись со сбоем поставок и ростом стоимости необходимого оборудования. При этом импортозамещение в этой сфере остается на низком уровне.

Положительно оценивает поддержку отрасли генеральный директор OBIT Андрей Гук. По его словам, проекты по развитию и модернизации инфраструктуры на фоне событий прошлого года стали более ресурсозатратными — от финансовых вложений до временных потерь в результате перестройки логистических схем. «Обсуждаемый инструмент поддержки носит таргетный характер и поможет в первую очередь тем компаниям, которые заинтересованы в качестве своих услуг и готовы вкладывать средства в собственную инфраструктуру. На данном этапе сложно в цифровых показателях определить эффективность предлагаемых льгот. Но уже сейчас можно говорить, что вкупе с другими мерами поддержки эта инициатива откроет компаниям больше возможностей для организации поставок и поиска альтернативных решений в непростых текущих реалиях»,— прокомментировал господин Гук.

По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, введение ИНВ — «мера нужная и логичная». «Отечественного оборудования практически нет. То, которое может завозиться, приходит к нам из-за рубежа. Некоторое, в виде базовых станций, не завозится вовсе. Изменились логистические цепочки, цена на многое оборудование увеличилась, поэтому в данном контексте такой шаг со стороны властей логичен»,— пояснил эксперт. По его словам, в рыночной ситуации компании с такими проблемами могли бы справляться сами. «Телеком-компании не сами себя поставили в такие условия. В рыночной ситуации государство могло сказать: "Надо вам — покупайте", но с 24 февраля все изменилось. Не компании виноваты в том, что нет оборудования. Надеюсь, что это позволит минимизировать возможное повышение стоимости услуг операторов»,— заключил господин Кусков.

С ним согласен генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Проблема телекоммуникационного оборудования очень острая. Крупнейшие российские сотовые операторы работали на зарубежной технике, привезенной в первую очередь из тех стран, которые сейчас стали недружественными. Замещение оборудования займет некоторое время. Сейчас говорить об успехах рано. ИНВ для телеком-компаний будет значимой поддержкой»,— объяснил господин Бурмистров.

Кроме того, ИНВ будет распространяться на предприятия из сферы «Транспортная обработка грузов». Под эту категорию попадают стивидорные компании, работающие в Большом порту Санкт-Петербурга. Поддержка будет оказана также IT-компаниям города. Они смогут воспользоваться льготами независимо от числа сотрудников и масштаба бизнеса. Также будут продлены еще на один год пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСНО) для организаций в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок.

Надежда Ярмула